Sazonalidade e estratégias para fortalecer o segmento de academias

Por Samir Zetun*

A sazonalidade é um fator comum a todo mercado e que impacta, de forma e intensidade diferentes, cada um dos setores da economia, incluindo o segmento de academias, estúdios e espaços de bem-estar. As recentes evoluções tecnológicas e a concorrência acirrada em nosso setor trouxeram mudanças no comportamento dos consumidores e estão impulsionando uma grande transformação no segmento, deixando o desafio de compreendermos os efeitos dessas mudanças, a fim de isolar e tratar os fatores que impactam diretamente a demanda e a estabilidade financeira desse tipo de negócio.

Segundo a pesquisa Sobrevivência de Empresas, realizada pelo Sebrae, a taxa de mortalidade das empresas brasileiras é de 21,6% para microempresas e 17% para empresas de pequeno porte. Ou seja, aproximadamente uma em cada cinco empresas brasileiras de micro e pequeno porte não sobrevivem aos primeiros cinco anos. Com a grande maioria dos negócios no segmento fitness pertencendo a esses dois grupos, o sucesso dos empreendimentos no longo prazo deve ser uma preocupação para os empresários do setor. E o impacto da sazonalidade não pode ser subestimado.

No Brasil, o período de baixa demanda para o segmento de academias começa em meados de maio e vai até o final de agosto. O inverno é a época do ano que o setor mais perde usuários, desengajados da prática de atividades físicas devido às temperaturas mais baixas e à falta de um objetivo de curto prazo, como o projeto verão ou as resoluções de ano novo. Estamos atualmente no vale desta sazonalidade, mas ainda há tempo de implementar estratégias para reduzir o seu impacto e se preparar para tirar o maior proveito da retomada no começo de setembro.

Estratégias para melhorar a sustentabilidade da indústria fitness

Há diversas estratégias eficazes para dar sustentabilidade aos negócios durante todo o ano, mitigando a baixa de demanda no inverno e tirando o maior potencial da alta demanda no restante do ano, com foco na retenção de clientes, no upsell e apoio da tecnologia.

Antes de tudo, é necessário que o empreendedor deste ramo faça uma análise do histórico de movimento da sua academia, bem como do mercado. Com essas informações em mãos, é possível se antecipar aos períodos de baixa demanda e criar um plano de ação, com metas realistas, para sobreviver à sazonalidade.

Retenção de clientes/alunos.

Ofereça benefícios adicionais, programas exclusivos, acompanhamento personalizado e programas de fidelidade para incentivar o engajamento e a permanência desses clientes, se comprometendo com seus objetivos de saúde e bem-estar.

Invista também em opções de upsell (técnica de vendas para que o cliente compre mais ou assine planos mais robustos) para incentivar a permanência e a fidelidade desses clientes. Serviços premium, como aulas personalizadas e acompanhamento nutricional, programas de coaching e mentoring e eventos especiais, como competições e desafios, são excelentes alternativas para incentivar os clientes a se envolverem mais na academia.

Marketing digital

Faça uso de estratégias de marketing digital para engajar os atuais clientes e promover a academia e atrair novos clientes. Também é fundamental utilizar plataformas digitais de comunicação, como e-mail marketing, WhatsApp e apps, para manter os clientes atualizados sobre as novidades da academia, eventos especiais, programas de fidelidade e promoções.

Além disso, graças ao avanço tecnológico e o surgimento de novos modelos de negócio, o setor pode tirar proveito da sua organização em um ecossistema para gerar valor adicional se utilizando do poder de escala do segmento para negociar melhores condições com os principais fornecedores do mercado. Um exemplo disso é o programa de benefícios que o Gympass oferece para os 25 mil parceiros no Brasil que, sujeitos a critérios de elegibilidade, podem contar com condições exclusivas para maquininha de cartão e acesso a linhas de crédito com taxas reduzidas, cursos de gestão especializados para empreendedores do segmento fitness, metodologias de treino, aquisição de alimentos e produtos fitness para revenda, e muito mais, vantagens que só são possíveis graças a um ecossistema sólido de saúde e bem-estar.

Apesar da sazonalidade também impactar os agregadores de serviços de academia, o que observamos no Gympass é que os nossos usuários têm um comportamento mais constante do que o restante do mercado. Isso porque a flexibilidade e multimodalidade permitem aos usuários adaptar sua rotina e construir hábitos diferentes em diferentes épocas do ano, mas sem descuidar da prática frequente de atividades físicas.

Em um cenário em que o burnout, a ansiedade e a depressão estão em níveis quase epidêmicos, as empresas passaram a buscar formas de cuidar do bem-estar dos seus colaboradores como estratégia para garantir a sustentabilidade dos negócios. Atualmente, a perspectiva de bem-estar no trabalho é um fator preponderante nas decisões de carreira das pessoas. 83% dos colaboradores de empresas afirmam atualmente que o bem-estar é um pilar tão importante quanto o salário. Para a indústria fitness, isso representa uma oportunidade maior do que nunca de utilizar canais de vendas corporativas para ampliar a penetração dos serviços de bem-estar entre a população brasileira e de se diferenciar desenvolvendo programas preventivos contra stress, burnout e outros riscos à saúde física e mental.

A sazonalidade de mercado é um desafio para as academia e para todas as atividades econômicas, mas com estratégias adequadas é possível minimizar seus impactos. Assim, as empresas do setor podem se preparar para enfrentar os períodos de baixa demanda e garantir sua estabilidade financeira e sucesso no longo prazo.

*Samir Zetun é o vice-presidente global de parcerias do Gympass, maior plataforma de bem-estar corporativo do mundo.

