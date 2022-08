A publicidade digital prevê: estamos em recessão

Por Adam Singolda*

Períodos de declínio econômico, como a pandemia e a Grande Recessão, foram precedidas por uma queda nos gastos com anúncios digitais, que atuam como uma bola de cristal para o futuro da economia. Isso acontece de forma confiável – as empresas que experimentam uma desaceleração nos gastos do consumidor naturalmente procuram cortar custos, alguns dos quais são retirados de certas campanhas publicitárias digitais.

Quando a pandemia chegou, os gastos com publicidade caíram drasticamente em 17,5%. As campanhas de branding, que são notoriamente difíceis de atribuir à receita, foram as primeiras a desaparecer. Em poucos meses, esse efeito pandêmico foi amenizado por muitas novas campanhas publicitárias de desempenho, que nasceram para promover produtos necessários, como máscaras, entrega de alimentos, serviços de saúde on-line, educação on-line e muito mais.

Hoje, podemos dizer que estamos em recessão com base em tendências semelhantes nos gastos com anúncios. O YouTube e o Snap caíram 25% na receita de publicidade, e o Twitter está 11% abaixo das estimativas, indicando um ambiente macroeconômico semelhante ao de 2009 e 2020. Mas a história também nos garante que a seca inicial não durará muito – os anunciantes dobrarão em desempenho buscando resultados claramente mensuráveis, e algumas empresas resistentes à recessão aumentarão os gastos com anúncios digitais de forma agressiva, capturando oportunidades onde outros veem apenas ameaças.

Os gastos com anúncios não são a única bola de cristal da economia. Durante a pandemia, descobrimos que os dados de leitores frequentemente se correlacionam com quais empresas prosperariam e quais provavelmente serão aquelas que se concentram na publicidade de desempenho. Os tópicos de leitores quentes geralmente indicam que as pessoas estão “no mercado” para se inscrever, experimentar ou comprar produtos relacionados.

Análise de 8 bilhões de visualizações de página em 90 dias revela indústrias que prosperarão apesar da recessão

Intuitivamente, vemos o declínio do número de leitores em lugares óbvios, como bens de luxo e mercado imobiliário. Produtos de luxo de marcas como Chanel e Michael Kors estão sendo lidos cerca de 52% e 38% menos, respectivamente. Carros como Ferrari e Maserati caíram 16% e 64%. O setor imobiliário caiu 12% e os gadgets legais, como smartwatches, caíram 12%. Vemos até pessoas lendo sobre a Rolex, um aumento de 396%, já que seu segundo preço de mercado caiu.

Também vemos algumas categorias ganhando força. Desta vez, esperamos ver um sucesso semelhante em viagens, streaming, jogos e seguros.

Viagem

Ao contrário de outras recessões, é possível que os consumidores ainda optem por viajar. A Delta registrou lucro trimestral graças a um aumento nas viagens aéreas. De acordo com o CEO da Delta, Ed Bastian, a companhia aérea viu um "aumento maciço nas viagens aéreas no último trimestre" que "continua a crescer". O Airbnb também prevê que sua receita crescerá entre 69% e 75% por cento no próximo trimestre.

Após vários anos de viagens restritas devido à pandemia, também estamos vendo sinais de resiliência a uma recessão em nossas tendências de leitores. Tópicos como voos aumentaram 217%, viagens aéreas 155%, cruzeiros 72% e trens 29%.

Transmissão e jogos

As pessoas podem comprar menos bens de luxo ou pensar duas vezes antes de uma nova hipoteca, mas não estão desistindo do entretenimento. Os sinais já mostram que a Netflix pode estar mudando, à medida que mais pessoas ficam em casa para assistir TV durante a recessão. Outros, como HBO e Disney +, têm uma base de assinantes crescente. Os usuários da Nintendo também estão crescendo e agora mais de 10 milhões de pessoas já transmitiram um jogo do Xbox.

As tendências de leitores contam uma história semelhante. Vimos um aumento no interesse em clássicos antigos como Jeopardy, até 80%, The Godfather, até 531%, Senhor dos Anéis, até 1.204%, The Golden Girls, até 54% e The Walking Dead, até 149%. Da mesma forma, o popular lançamento do jogo Pokémon Legends: Arceus aumentou em popularidade em 118% apenas nos últimos 90 dias.

Seguro

A demanda por seguros costuma ser menos sensível ao preço ou ao poder de compra. Alguns esperam que a demanda por assistência médica aumente durante uma recessão, à medida que as pessoas procuram ajuda com saúde mental. Empresas como UnitedHealth e Travelers já relataram aumentos de receita.

Os consumidores on-line estão lendo sobre tópicos como seguro de saúde e seguro de vida 269% e 433% mais, respectivamente.

A incerteza é melhor enfrentada com certeza: indústrias prósperas contarão com parceiros que mostrem a eles exatamente o que acontece com seus dinheiro em anúncios

Em tempos de incerteza econômica, a certeza sobre o impacto dos gastos com anúncios será primordial. A queda inicial nos gastos com anúncios hoje se transformará e veremos um aumento na publicidade baseada em desempenho. As empresas participantes buscarão publicidade responsável e trabalharão com parceiros que possam mostrar exatamente como seus gastos afetam seus resultados.

Agora temos a oportunidade de ver o que as pessoas estão curiosas sobre o uso de dados de leitores, como esses gráficos demonstram, para prever quais negócios vão crescer nesta recessão.

De fato, alguns preveem que a publicidade digital continuará crescendo dois dígitos em 2022, apesar da recessão. Esse crescimento extraordinário indicaria que a publicidade está superando a economia, mesmo quando ajustada pela inflação.

Metodologia

A análise de dados foi obtida a partir de dados agregados de leitores de mais de 1.000 sites parceiros da editora Taboola nos EUA e nosso produto Taboola Newsroom, que analisa mais de 8 bilhões de visualizações de página por mês. Os dados para este artigo foram analisados ​​a partir de leitores associados a mais de 16 milhões de visualizações totais de páginas relacionadas aos tópicos descritos em cada seção, de 9 de maio de 2022 a 11 de agosto de 2022.

*Adam Singolda é CEO da Taboola

