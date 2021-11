A produtividade no Brasil pode crescer com uma liberalização comercial?

Até que ponto a complexidade do ambiente de negócios do Brasil impacta na produtividade? Uma liberalização comercial poderia aumentar a produtividade? Essas e outras perguntas serão respondidas em mais um evento do Imagine Brasil, iniciativa coordenada pela Fundação Dom Cabral (FDC). Nesta segunda-feira, 29, às 18h, um debate online vai reunir especialistas que discutirão como a liberalização comercial pode gerar incentivos à produtividade e aos acordos comerciais.

A mediação será feita por Carlos Primo Braga, professor associado da FDC. Ele estará acompanhado de Roberto Giannetti da Fonseca, economista e presidente da Kaduna Consultoria, de Vera Helena Thorstensen, professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV), e de José Roberto Mendonça de Barros, economista e sócio da MB Associados.

Imagine Brasil

A busca por estratégias para melhorar a produtividade brasileira é uma forma de contribuir para que o país alcance o desenvolvimento em meio à profunda crise que atravessamos. A partir do diálogo, e com base em quatro pilares como o Crescimento Econômico e Produtividade; Inclusão Social e Econômica; Meio Ambiente e Prosperidade e Políticas Públicas e Governança Colaborativa, a FDC iniciou o movimento Imagine Brasil. O desafio é construir um projeto integrado para alcançar ganhos de produtividade gerados pela articulação da sustentabilidade ambiental com a economia digital e a inclusão econômica e social.

Serão construídas propostas que impulsionem a performance do Brasil em diversas áreas. Vários nomes, contemplando uma diversidade de pensamentos e setores de atuação, se juntam ao movimento que foi lançado em 18 de agosto deste ano. Três princípios devem ser compartilhados entre os participantes: o respeito à democracia representativa e à independência de poderes; a defesa da inclusão social como necessidade fundamental para a dignidade da população brasileira e a necessidade de preservação/regeneração ambiental compatibilizada com um desenvolvimento econômico sustentável.