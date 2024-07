A estratégia da Sales Clube para faturar R$ 50 mi escalando os negócios de PMEs

Depois de proporcionar crescimento de até 102% para suas empresas contratantes, a Sales Club planeja dobrar seus próprios números. O ecossistema de soluções de vendas para PMEs acaba de duplicar suas posições e pretende faturar R$ 50 milhões até o final de 2024.

Com 59 colaboradores, a empresa pretende dar continuidade à sua estratégia, que visa ampliar presença no mercado e consolidar sua reputação como a principal especialista em vendas para empresários no Brasil.

Estratégia para empresas PME precisam escalar os negócios

A Sales Club tem o objetivo principal de permitir a escalabilidade dos negócios de suas contratantes. Para isso, trabalha com dois produtos:

Imersão 360

É um programa presencial de três dias no qual os empresários aprendem os processos e técnicas essenciais de vendas e gestão.

Programa ELITE

Oferece acompanhamento contínuo através de consultoria e do diferencial da empresa: a "fazedoria".

O termo serve para ilustrar que além de consultas eles também “fazem”, colocam a mão na massa e ajudam os clientes com o trabalho prático.

Com a expansão do time, o Sales Clube poderá ampliar a capacidade de atendimento do Programa ELITE, alcançando mais empresas e potencializando os resultados de seus clientes.

"Não existe ninguém no mercado que esteja acelerando o crescimento das empresas como nós. Os empresários que estiveram conosco alcançaram um crescimento impressionante de 102%. Isso é a prova de que nosso trabalho e nossas metodologias realmente fazem a diferença”, conclui Fábio Oliveira, CEO da Sales Clube.

