A empresa que emitiu debêntures de R$ 570 mi prometendo maior liderança feminina no setor tech

Passou da hora de investir na presença feminina no setor de tecnologia, um dos mais masculinos do mercado. É essencial olhar para esse setor dado o fato de que empresas da área terão uma demanda total de 800 mil profissionais entre 2021 e 2025. E a ideia é que muitas dessas novas posições sejam ocupadas por mulheres.

Observando a chance de gerar maior diversidade e igualdade de gênero na tecnologia, empresas como a Elea Digital Data Centers estão firmando compromisso com a causa por meio de estratégias de negócio:

A empresa de infraestrutura digital acaba de emitir debêntures sustentáveis no valor de R$ 570 milhões, com o compromisso de aumentar a liderança feminina em mais de 40% .

Para a empresa, o objetivo principal é mudar a seguinte realidade: atualmente as mulheres ocupam apenas 20% das funções e 30% dos cargos de liderança no setor de tecnologia, segundo o estudo Women In Technology.

Para Crislaine Corradine, diretora de suprimentos e ESG da Elea, a oportunidade está clara e é preciso dar suporte e investir nos talentos femininos.

“A empresa que está preparada para incluir essa mulher nos seus processos, na sua rotina, está anos-luz à frente. Com certeza terá vantagens competitivas mediante seus concorrentes e contará com muito mais inovação. Por aqui, estamos nesse caminho”, declara.

Superando desafios para que elas cheguem na liderança

Recentemente a Elea Digital Data Centers recebeu a nova diretora de marketing, Fernanda Belchior.

Segundo a líder, que tem uma trajetória focada no setor tech, um dos principais desafios das mulheres é a falta de exemplos para seguir.

“Pouca referência ou exemplos próximos, muitas vezes, podem inibir ou deixar de inspirar mulheres a ocupar posições de liderança. Por isso, iniciativas como a da Elea Digital Data Centers são notáveis e trazem um diferencial importante ao mercado”, ela conclui.

