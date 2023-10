A empresa dela fatura R$ 10 mi anuais e promove a presença feminina no mercado de tecnologia

Quando fundou a Algoricca, em 2018, Rosie Linares se encontrava diante de um cenário desafiador. Na época, as mulheres representavam menos de 12% dos cargos do mercado de tecnologia. Os dados obtidos pela Revelo, plataforma digital de RH, e revelados pela CNN poderiam ser desanimadores, mas Rosie mostrou ser um exemplo de sucesso e liderança feminina.

Hoje, 4 anos depois, a Algoricca já registra um faturamento anual de R$ 10 milhões e projeta um crescimento de 500% até 2026. Com o sucesso da empresa, que atua nos campos da web 3.0, blockchain e cibersegurança, a empreendedora reconhece as dificuldades em sua trajetória e trabalha para aumentar a equidade no setor, mirando em garantir a outras mulheres as mesmas oportunidades que ela teve.

"Minha jornada nem sempre foi tranquila; os desafios de ser mulher estiveram sempre presentes nas negociações ao longo de minha carreira executiva, principalmente no mercado internacional, onde existe uma barreira ainda maior para as mulheres no campo da tecnologia.”, afirma a empresária.

Como a Algoricca promove a presença feminina no mercado de tecnologia

Rosie é Jornalista com MBA em Negócios Internacionais, foi executiva da SAP e tem 15 anos de experiência como empresária no ramo de educação e tecnologia. Junto com seu sócio, Marcelo Amaral Mendes, que também é empresário com experiência internacional, fundou a Algoricca com o objetivo de oferecer soluções de software especializadas.

A empresa, que é parte do Grupo AlgoBossa, atende grandes players do mercado, incluindo multinacionais dos setores de beleza, entretenimento e fast food. Os sócios se dedicam intensamente à criação de uma cultura igualitária e à promoção do protagonismo feminino na empresa.

“Nesses 4 anos foram várias as conquistas, tanto do ponto de vista de conseguirmos equilibrar ambientes de trabalho que são tradicionalmente mais masculinizados, até os números expressivos de mais de 300 mil horas de desenvolvimento, onde mulheres trabalharam em projetos significativos, que representaram 40% do nosso faturamento neste período”, Rosie conta.

Os resultados obtidos são fruto de uma liderança com foco e especialização na contratação de mulheres. Para a empreendedora, alcançar um resultado relevante exige uma seleção criteriosa, assim como um treinamento interno direcionado. Dessa forma, ela possibilita que as mulheres iniciem carreiras promissoras, com oportunidades reais para desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos avançados em tecnologia. Ainda, Rosie também possui uma forte contribuição no aconselhamento dos departamentos de recrutamento de seus clientes, vários destes globais.

Mercado desigual, mas em processo de mudança

Dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), revelaram que entre 2015 e 2022 a presença feminina no mercado de tecnologia cresceu 60%. No total, as mulheres ainda ocupam poucos cargos – apenas 12,3% –, mas para Rosie o crescimento ainda é motivador e os resultados da empresa são bons. “Com a aceleração de oportunidades na área da tecnologia nos últimos quatro anos, nos orgulhamos bastante dos squads de desenvolvimento de software que formamos, compostos exclusivamente por mulheres”, ela afirma.

Segundo a pesquisa Woman in Technology, em toda a América Latina, as mulheres ocupam menos de 30% dos cargos de liderança no setor de tecnologia. No Brasil, a pesquisa aponta a necessidade de modelos de liderança feminina que possam ser vistos como inspiração. Rosie é expoente no mercado e se dedica a colaborar para suprir essa necessidade.

Avanço da Algoricca no mercado tech

Segundo os sócios, as soluções proprietárias da Algoricca prometem impulsionar o crescimento, podendo proporcionar um faturamento de até 50 milhões em 2026. O objetivo de Rosie e Marcelo é expandir para abranger territórios pouco explorados.

Um deles será abordado pelo Candidattus, uma plataforma de inteligência eleitoral especializada. Segundo a empresa, ela oferecerá recursos de inteligência de mercado avançados, identificando candidatos favoritos de acordo com a região, arquétipos políticos e realizando análises com foco em possibilitar a tomada de decisões ágil.

A inovação pretende transformar a forma como os candidatos abordam suas campanhas e interagem com o eleitorado. Como ação estratégica, a empresa irá lançar o Candidattus em novembro deste ano, preparando o caminho para o ano eleitoral que será 2024.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Desbravando o futuro: a sinfonia da humanidade e inteligência artificial nos negócios

Primeira lata com indicações em Braille é lançada pela Minalba Brasil

Evento com KondZilla conecta pretos e pardos a empresas