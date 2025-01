A empresa de tecnologia que cresceu 30 vezes em faturamento em 2024

Em conversas sobre Marketing, costuma-se brincar que metade dos investimentos não traz resultado – o difícil é saber qual metade. A frase pode ser exagerada, mas mensurar retorno e planejar o futuro é o maior desafio de um CMO. Ainda mais em um mundo em que surge um formato novo de mídia todos os dias e o comportamento dos consumidores muda numa velocidade difícil de acompanhar.

Em menos de dois anos de existência, a empresa brasileira Media Hero se tornou referência em mensuração e planejamento de mídia. Conquistou clientes como Nubank, Boticário, Renner, Ambev, PicPay, Natura, Avon, Mitsubishi, Duracell, Ânima Educação, Localiza, Eudora, Vult e diversos outros grandes anunciantes. E, com uma plataforma que usa inteligência artificial proprietária de maneira sofisticada, entrou para o programa de aceleração NVIDIA Inception.

“Testamos várias soluções no Nubank, desde modelos estatísticos internos até a contratação de outras startups brasileiras ou empresas globais de mensuração. A única solução que conseguiu combinar contexto de negócio, conhecimento de mídia, profundidade científica e rapidez foi o software da Media Hero“, diz Giovanna Cantele, responsável pela operação de Performance e Marketing Science do banco.

“Com a ajuda da plataforma, conseguimos aumentos substanciais de orçamento e performance, por ter controle sobre os resultados gerais e uma alocação muito mais inteligente dos nossos recursos”, complementa a executiva do Nubank.

A evolução da operação

Fundada no início de 2023, a Media Hero cresceu rapidamente, já expandiu sua operação para o México e hoje opera no azul, com geração de caixa. Atualmente, o time conta com 30 profissionais que trazem experiências diversas, tendo vivenciado os desafios do mercado de perspectivas diferentes.

A mais recente adição à equipe é Dolores de Pauli, que ingressou na empresa após 24 anos atuando com grandes anunciantes em agências de publicidade. Até dezembro de 2024, ela ocupava o cargo de Global Client Lead na GUT e agora lidera a área de parcerias da startup.

“Em meus 24 anos atendendo diferentes anunciantes, algo que todos tinham em comum eram os cortes de verba de marketing. Um dos motivos era não ser possível entender com tanta clareza o que realmente trazia resultado para o negócio”, comenta Dodô, que conheceu o fundador Marcelo Ferronato em 2019, quando trabalhava na agência DPZ para a marca McDonald’s, liderada na época pelo hoje empresário.

“Quando Marcelo me apresentou a ferramenta da Media Hero, fiquei impressionada. Era a resposta para a questão que ouvi durante anos dos meus clientes. Não tive dúvidas de que precisava fazer parte dessa transformação e, por isso, decidi me juntar ao time”.

O modelo de negócios da Media Hero

A Media Hero é uma empresa de tecnologia que desenvolveu uma IA proprietária para cruzar dados de negócio, dados de mídia e dados de contexto dos consumidores para encontrar a relação de causa e efeito entre marketing e vendas.

“Quando eu era estagiário de marketing na P&G, lembro de uma reunião em que o diretor financeiro perguntou: se a gente cortar R$ 10 milhões da TV Globo, quantos shampoos a menos a gente vai vender? Essa pergunta não foi respondida nem na P&G e nem nas outras empresas por onde passei nos meus 15 anos de carreira, seja no McDonald’s, no Burger King ou na Red Bull. Então resolvi criar uma solução usando tecnologia e ciência de dados”, diz o fundador.

A ferramenta encontra a contribuição de cada canal, veículo, plataforma e formato de mídia – seja online ou offline – para gerar resultado de negócio. Os clientes escolhem o objetivo a ser otimizado, seja faturamento, número de clientes novos, fluxo de pessoas na loja ou downloads de um aplicativo.

Depois de mensurar o passado, a plataforma entrega um simulador que traz recomendações em tempo real do plano ótimo para cada período futuro, tanto para branding quanto para performance, combinando construção de marca com crescimento de vendas.

