91% dos varejistas online locais enfrentam a concorrência de pelo menos 10 outros produtos

Gerar um retorno de investimento (ROI) em campanhas promocionais é o maior desafio enfrentado pelos gerentes de marketing online do Brasil. A opinião é compartilhada por 87% dos profissionais locais e o segundo maior desafio, de acordo com 13% deles é o conhecimento da marca. Os dados da nova pesquisa publicada pela Sellesta, fornecedora global de ferramentas de e-commerce baseadas em inteligência artificial, revelam estes e muitos outros desafios enfrentados pelos profissionais do setor.

O estudo da Sellesta

Realizado com 200 profissionais de comércio eletrônico que operam no Brasil e no México o estudo revelou os desafios diários para impulsionar as vendas online em um ambiente de mercado cada vez mais competitivo. Segundo os dados, 91% dos gerentes de e-commerce brasileiros enfrentam a concorrência online de pelo menos 10 outras marcas, enquanto apenas cerca da metade (56%) tem acesso às tendências diárias do mercado e informações sobre concorrentes para ajudá-los a tomar suas decisões.

Quando questionados sobre o quão conscientes e informados eles se consideram sobre as ofertas online dos concorrentes (descrições, preços, promoções, etc.), apenas 15,4% dos entrevistados brasileiros se descreveram como “extremamente atentos”, preparados para acompanhar diariamente os desenvolvimentos do mercado.

O que os dados significam para os profissionais?

Max Zagrebin, CEO da Sellesta, afirma que esses insights são fundamentais para os profissionais de marketing, especialmente diante do aumento da concorrência online no Brasil.

“Analisar e acompanhar constantemente os concorrentes de um mesmo setor é fundamental para que uma empresa de e-commerce se destaque e tenha sucesso. Atrás de milhões de anúncios e vendas que ocorrem todos os dias, há uma riqueza de dados competitivos inestimáveis que, caso contrário, estariam fora do alcance dos vendedores”, diz ele.



A pesquisa também revelou outro problema enfrentado pelos profissionais de marketing online da região: 13,6% dos entrevistados brasileiros atualmente precisam de pelo menos 5 dias para lançar uma campanha online, enquanto 11% mantêm a mesma precificação ao longo do ano.

Max acrescentou que o surgimento da IA transformará drasticamente esse cenário, permitindo que profissionais de marketing em geral – de PMEs a grandes companhias – tenham acesso e respondam à dinâmica do mercado em tempo real. “Acreditamos que este relatório demonstra que um caminho fundamental para as pequenas e médias empresas de comércio eletrônico manter uma vantagem competitiva é aproveitar o poder da inteligência artificial (IA)", afirma.

Principais dados a serem destacados referentes ao Brasil

91,4% enfrentam concorrência online de pelo menos 10 outros produtos

38,2% dos gerentes de e-commerce verificam manualmente os preços dos concorrentes

Para 87,1% dos gerentes de e-commerce no Brasil, gerar ROI é o maior desafio que enfrentam

Apenas 55,7% têm acesso às informações diárias sobre as tendências do mercado

No Brasil, 93,6% dos gerentes de e-commerce atualmente precisam de pelo menos 2 semanas para criar e implementar uma campanha de marketing online; 14,3% necessitam de pelo menos um mês

Apenas 55,8% dos gerentes de e-commerce têm acesso a informações de mercado e tendências em tempo real; tornando difícil para eles se adaptarem e responderem às oportunidades de mercado

13,6% dos profissionais de e-commerce local precisam de pelo menos 5 dias para lançar uma campanha online

