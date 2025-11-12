Bússola

75% dos brasileiros acreditam que transição para economia sustentável vai gerar mais empregos

Quanto maior renda e escolaridade, maior a crença no aquecimento do mercado de trabalho com a economia verde. Metade da população acredita que força de trabalho está preparada para novo momento

Empregos verdes são sinônimo de progresso (Luis Alvarez/Getty Images)

Empregos verdes são sinônimo de progresso (Luis Alvarez/Getty Images)

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13h00.

O otimismo da população com o impacto da transição para uma economia sustentável no mercado de trabalho faz com que 3 em cada 4 brasileiros (75%) apostem na geração de novos empregos. 

  • Desses, 54% esperam “muitos empregos”, 
  • 21% esperam “poucos novos empregos”,
  • 16% disseram que a transição para a economia sustentável vai diminuir, diminuir muito ou acabar com as ofertas de emprego no país,
  • 5% falaram ainda que nada vai mudar.

Os dados são da pesquisa da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e da Nexus. O estudo entrevistou mais de 2 mil pessoas face-a-face em amostra representativa da população a partir de 18 anos, nas 27 Unidades da Federação.

Quem ganha mais, acredita mais na economia verde

Quanto maior a renda, maior a crença no potencial da geração de empregos por meio da chamada economia verde, aposta de 78% de quem ganha acima de 5 salários mínimos (SM)

De forma geral, o volume de pessoas que acreditam na economia verde está entre 60 e 80%.

A mesma coisa acontece na educação: 

  • 79% dos brasileiros com ensino superior completo veem com otimismo a transição para economia sustentável no mercado de trabalho. 
  • Em seguida, aparece quem estudou até o ensino médio (78%) e, por fim, quem tem até o ensino fundamental completo (68%).

“A maioria das pessoas acredita que a transição para uma economia mais sustentável vai gerar novos empregos. Mas esses trabalhos devem exigir profissionais mais qualificados e, por isso, pagar salários mais altos. Assim, é natural que quem tem mais estudo e renda perceba melhor as oportunidades que essa mudança pode trazer”, destaca Ricardo Cappelli, presidente da ABDI.

E quem pratica mais sustentabilidade também acredita mais nela

Para fins de análise do levantamento, a pesquisa da ABDI e da Nexus criou um indicador comportamental com base em nove perguntas sobre a adoção de práticas sustentáveis no cotidiano pelos brasileiros. 

A partir das respostas, foram definidos perfis de entrevistados, desde os que apresentam maior adesão na adoção de práticas sustentáveis até os que não adotam nenhuma no seu dia a dia.

Os brasileiros que disseram fazer de 6 a 9 ações sustentáveis foram classificados como ativistas; 

  • Quem respondeu “sim” para 3 a 5 práticas, foi denominado engajado consciente,
  • De 1 a 2 pontos, engajado pontual,
  • Quem respondeu não fazer nenhuma ação sustentável no dia a dia foi classificado como indiferente.

Entre os chamados “ativistas”, são 79% os que acreditam na geração de novos empregos com a transição para uma economia mais sustentável. Desses, 47% acham que vai gerar muitos empregos e 32%, poucos novos empregos. 

Já entre a parcela da população que não adota nenhum tipo de prática sustentável no cotidiano, esse número cai para 67%, com 50% apostando em muitos empregos e 17%, poucos novos postos de trabalho.

Metade dos brasileiros acredita no preparo da força de trabalho do país

Para 54% da população, o Brasil tem trabalhadores preparados para os novos empregos que poderão surgir com a transição para uma economia mais sustentável. Outros 42% disseram que não.

A crença na força de trabalho do país é maior entre os moradores do Norte/Centro Oeste (63%) e do Nordeste (55%), ambos acima da média nacional. 

Já no Sudeste o número cai para 51% e chega a 48% no Sul. Os homens (55%) também acreditam mais no potencial dos trabalhadores do país do que as mulheres (52%).

Quanto mais jovem, maior a confiança na formação de trabalhadores preparados para atuar em um cenário de transição para a economia sustentável.

 

