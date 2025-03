71% das mulheres sacrificam autocuidado por carreira, aponta pesquisa

Autocuidado e saúde mental são os aspectos mais sacrificados por mulheres na hora de buscar crescimento profissional: 7 em cada 10 mulheres (71%) abriram mão da saúde física ou de hobbies em prol do trabalho e metade (52%) negligenciou a saúde mental pelo mesmo motivo. Os dados são da pesquisa inédita “Mulheres nas empresas: o que querem da carreira e da vida pessoal”, feita pela Todas Group e pela Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados com mulheres em cargos de liderança.

Cada entrevistada podia escolher até três opções. Metade (50%) respondeu que abriu mão de tempo com a família, 33% da vida social e lazer, 24% sacrificou a maternidade ou desejo de ter filhos, 14% relacionamentos afetivos, 14% estabilidade financeira e 3%, a vida religiosa. Entre as mães, o tempo com a família aparece como a 2ª área mais sacrificada, com 65%. Já entre quem não é mãe, o indicador de saúde mental chega a 61%. Neste grupo, o impacto nos relacionamentos afetivos (20%) também é maior.

Os principais fatores que levam uma mulher a sair de uma empresa são assédio moral ou sexual (47%) e ambiente de trabalho ruim (39%). Em 3º lugar, está falta de oportunidades de crescimento ou promoção (26%), seguido por problemas com a chefia direta (20%) e falta de flexibilidade, com regras rígidas de horário e presença física (19%). Nessa pergunta, era possível escolher até duas respostas.

Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é a prioridade

A pesquisa da Todas Group e da Nexus mostra que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é a prioridade para quase metade (46%) das mulheres entrevistadas, seguido por saúde mental e bem-estar (40%) e estabilidade financeira e segurança no trabalho (39%). Era possível escolher até duas respostas.

Em 4º lugar está crescimento e reconhecimento profissional (31%), seguido de desenvolvimento pessoal (18%), impactar positivamente a sociedade (13%) e mais tempo para a família e vida social (12%). O equilíbrio entre a vida dentro e fora do trabalho é ainda mais importante para mães (52%), mulheres de 35 a 50 anos (50%) e para aquelas em cargos intermediários de liderança, como coordenadoras ou gerentes (51%).

Para quem não é mãe, saúde e bem-estar ficam em 1º lugar, com 45% da preferência cada. Essa também é a prioridade das mais jovens (18 a 35 anos), com 42% das respostas, e das mais velhas (acima de 50 anos), com 49%.

“Os resultados também apontam para um desejo de maior inclusão dos homens nas discussões sobre desigualdade, indicando que, na visão das entrevistadas, a conscientização masculina sobre temas como carga mental e reconhecimento profissional das mulheres são fatores-chave para promoção de maior equidade nas empresas”, afirma Dhafyni Mendes, cofundadora da Todas Group.

Carga mental é principal obstáculo das mães no trabalho

Para as mães, carga mental excessiva (50%) e pressão para provar que são tão dedicadas quanto colegas sem filhos (26%) são os principais obstáculos no ambiente de trabalho. Cada entrevistada podia escolher até 2 opções. As demais respostas foram:

Jornada inflexível: 23%

Preconceito velado: 20%

Dificuldade de acesso a cargos de liderança: 18%

Ausência de políticas de suporte, como licença parental equilibrada e creche: 16%

Falta de redes de apoio dentro da empresa, como grupos de suporte ou mentorias para mães: 13%

Menos oportunidades de crescimento, como promoções, viagens ou treinamentos estratégicos: 13%

Falta de reconhecimento: 13%

Conscientização sobre sobrecarga e capacitação deveriam ser prioridades do 8M

Quando questionadas sobre iniciativas das empresas no 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 31% responderam que a prioridade deveriam ser ações de conscientização sobre a sobrecarga mental das mulheres. No mesmo patamar, estão desenvolvimento e capacitação de mulheres para crescimento na carreira. Cada entrevistada podia escolher até duas respostas.

Em 3º lugar, com 29%, veio a flexibilidade para equilibrar melhor vida pessoal e profissional, seguida por mais mulheres em cargos de liderança (22%) e equiparação salarial entre homens e mulheres (20%). Outras respostas foram:

Reflexão sobre preconceitos e vieses inconscientes: 17%

Políticas de tolerância zero para assédio e discriminação: 15%

Maior envolvimento dos homens e lideranças masculinas na pauta da equidade; 13%

Benefícios mais justos para mães e cuidadoras: 11%

Transparência nos números de diversidade da empresa,como quantidade de mulheres promovidas e equidade salarial: 9%.

Caso a empresa fosse implementar uma única mudança concreta para mulheres no 8M, 20% das entrevistadas optariam por programas de aceleração de carreira. Outras 18% escolheriam flexibilização da jornada de trabalho e 15%, mais mulheres promovidas para cargos estratégicos. Em seguida, estão: programas de conscientização dos homens sobre comportamentos de invalidação de mulheres (13%), igualdade salarial (12%), transparência nos critérios de promoção e reconhecimento e política de tolerância zero para assédio e discriminação (ambos com 9%) e benefícios mais justos para mães e cuidadoras (5%).

Apesar de programas de aceleração de carreira serem a prioridade de modo geral, para mulheres de 36 a 50 anos, a flexibilização da jornada de trabalho para maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional aparece em 1º lugar, com 20% da preferência. As ações de mentoria ficam em 2º lugar, com 19%.

“A pesquisa revela diferentes necessidades das mulheres no mercado de trabalho, que variam de acordo com fatores como a fase da vida, a maternidade e o cargo em que se encontram. Os dados fazem um diagnóstico que pode servir de insumo para empresas construírem ambientes com maior equidade de gênero, retenção de talentos e fortalecimento de lideranças femininas”, afirma o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski.

8 em cada 10 mulheres afirmam enfrentar barreiras para crescer na carreira

A pesquisa da Todas Group e da Nexus revela ainda que 8 em cada 10 mulheres (83%) disseram ter enfrentado barreiras para crescer na carreira, sendo que 38% apontaram muitos entraves. Para CEOS, presidentes, vices e sócias, o indicador de muitas dificuldades chega a 48%.

A grande maioria (71%) sente que seu trabalho não é tão reconhecido como o dos homens, sendo que 12% dizem ter de se esforçar muito mais; 24% dizem que homens são mais valorizados e promovidos mais rapidamente e 35% apontam diferenças sutis no tratamento. Já 23% acham que o reconhecimento é igual e 6% não souberam responder. Entre as diretoras ou heads de área, 17% disseram que têm de se esforçar muito mais.

Quando questionadas sobre o que leva uma mulher a permanecer em uma empresa, 44% apontaram reconhecimento do trabalho, com critérios claros para promoções e valorização profissional, seguido por jornada flexível, que permita equilibrar vida pessoal e profissional (43%). Era possível escolher até duas opções.

Em 3º lugar vieram oportunidade de crescimento e desafios profissionais (37%), seguido por bom relacionamento com colegas e liderança (20%) e confiança e admiração na chefia direta (18%).

Metodologia

Entre 24 e 26 de fevereiro, a Nexus entrevistou 1.203 mulheres que trabalham em grandes empresas e multinacionais. A pesquisa foi conduzida por meio online, com disparos para a base de 25 mil mulheres membras da Todas Group. As respostas foram voluntárias e apenas aquelas que autorizaram e deram consentimento tiveram seus dados utilizados na pesquisa.

