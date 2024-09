650 cozinheiros da periferia se formarão graças a curso gratuito patrocinado pela Andorinha

Gigante global no mercado de azeites, a Sovena concentra sua estratégia ESG em ações dentro do setor de alimentos. No Brasil, a empresa é representada pela Andorinha, marca de azeites que está utilizando a gastronomia para criar ações de impacto social.

Pelo segundo ano consecutivo, a marca se une à Gastronomia Periférica (GP), negócio social que oferece cursos gratuitos com a missão de ensinar gastronomia para todos – independentemente de cor ou classe social.

Dessa vez, a marca vai patrocinar todos os cursos, destinando 100% dos lucros das vendas dos produtos incluídos no Projeto Revoa, iniciativa de impacto social da empresa.

Aulas sobre azeites terão conteúdo especialmente curado pela Andorinha

O conteúdo das aulas sobre azeites é fornecido pela Andorinha, uma vez que o curso conta com especialização de azeites, em conjunto com Unilever Food Solutions.

O curso sobre azeites, “ Cozinha Profissional com foco em Azeite de Oliva ”, formará cerca de 650 alunos

A Gastronomia Periférica ainda vai divulgar as datas de início e conclusão, assim como a possibilidade de novas inscrições

Um curso acontece em Brasília e dois em São Paulo, com aulas EAD e híbridas.

Essa parceria também dá o pontapé inicial no GP Trampo - um projeto da Gastronomia Periférica que convida os seus parceiros a abrirem as portas para todas as pessoas que tenham se formado na GP terem oportunidades reais de trabalho

Estratégia ESG com relevância dentro do nicho da empresa

A sinergia com os produtos da marca é o principal fator que levou a Andorinha a apoiar projetos dentro da gastronomia em sua agenda ESG.

“A parceria tem como objetivo educar as pessoas e transformar suas vidas. Além de ensiná-las sobre o consumo adequado do azeite, buscamos capacitar essas pessoas para que possam melhorar suas oportunidades no mercado de trabalho. Ajudá-las a se desenvolverem é o que torna nosso propósito real”, conclui Loara Costa, diretora de Marketing e Trade Marketing da Sovena.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Assine nossa newsletter e fique por dentro de todas as novidades