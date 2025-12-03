6 pontos para entender o que faz um Chief of Staff (CoS), o C-level ‘invisível’ 

Considerado o “quinto elemento” nas lideranças mais modernas, o CoS está presente em mais de 40% das principais empresas globais (Luis Alvarez/Getty Images)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10h00.
Por Carolina Laboissiere*
Em um cenário corporativo em transformação, a figura do Chief of Staff (CoS) se consolida como peça-chave na gestão estratégica.
Nos Estados Unidos, em 2024, havia cerca de 150 mil vagas abertas para esse cargo, enquanto no Brasil o número de anúncios girava em torno de 15 mil.
Originário do governo americano, onde atuava como “chefe de gabinete”, o cargo migrou com naturalidade para o setor privado, ganhando relevância especialmente em ambientes complexos e ágeis.
Considerado o “quinto elemento” nas lideranças mais modernas, o CoS está presente em mais de 40% das principais empresas globais e continua ganhando espaço nas estruturas executivas.
O CoS atua no bastidor, e não sob os holofotes, e deve fazer com que as coisas aconteçam no ritmo e da forma como devem. Para isso, precisa unir habilidades técnicas e comportamentais para navegar entre áreas, alinhar executivos e garantir que as prioridades estratégicas avancem.
O desenvolvimento dessas competências não apenas fortalece a atuação na função, mas também amplia o potencial de ascensão na carreira.
A clareza e a assertividade na comunicação são fundamentais para adequar a mensagem ao público, simplificar informações complexas e assegurar o entendimento da visão da liderança.
Um Chief of Staff eficaz precisa unir habilidades técnicas e comportamentais para navegar entre áreas, alinhar executivos e garantir que as prioridades estratégicas avancem.
Com base em dados e evidências, o CoS deve interpretar cenários, identificar tendências e antecipar riscos e oportunidades, apoiando decisões estratégicas com embasamento técnico e propondo soluções eficazes.
Um Chief of Staff que combina análise de dados com visão estratégica consegue transformar informações complexas em decisões claras e impactantes para a organização..
Conduzir iniciativas estratégicas do planejamento à execução, garantindo prazos e resultados, é central à função.
Um Chief of Staff eficiente sabe priorizar tarefas, coordenar equipes multidisciplinares e acompanhar indicadores para assegurar o progresso estratégico.
A construção e manutenção de relacionamentos sólidos com stakeholders internos e externos exige confiança e credibilidade.
Um CoS com forte influência consegue articular interesses, mediar conflitos e mobilizar pessoas em prol dos objetivos comuns.
Mudanças de prioridade, novos desafios e ambientes de alta pressão fazem parte da rotina.
Ser adaptável significa reagir com agilidade, manter a calma em cenários incertos e ajustar estratégias conforme necessário para manter a organização no caminho do sucesso.
*Carolina Laboissiere é Diretora-Regional da CSA (Chief of Staff Association) no Brasil e na América do Sul; é a maior associação internacional para Chiefs of Staff de corporações, governo e outras entidades, presente em 75 países, com CoS associados de algumas das empresas mais proeminentes do mundo - Google, Deloitte, Salesforce, governo dos EUA, entre outras.