6 pontos para entender o que faz um Chief of Staff (CoS), o C-level ‘invisível’ 

Posição que surgiu nos EUA começa a ganhar popularidade nas corporações brasileiras

Considerado o “quinto elemento” nas lideranças mais modernas, o CoS está presente em mais de 40% das principais empresas globais (Luis Alvarez/Getty Images)

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 10h00.

Por Carolina Laboissiere*

Em um cenário corporativo em transformação, a figura do Chief of Staff (CoS) se consolida como peça-chave na gestão estratégica

Nos Estados Unidos, em 2024, havia cerca de 150 mil vagas abertas para esse cargo, enquanto no Brasil o número de anúncios girava em torno de 15 mil. 

Originário do governo americano, onde atuava como “chefe de gabinete”, o cargo migrou com naturalidade para o setor privado, ganhando relevância especialmente em ambientes complexos e ágeis. 

Considerado o “quinto elemento” nas lideranças mais modernas, o CoS está presente em mais de 40% das principais empresas globais e continua ganhando espaço nas estruturas executivas.

O Chief of Staff funciona porque precisa lidar com tudo o que ninguém vê

O CoS atua no bastidor, e não sob os holofotes, e deve fazer com que as coisas aconteçam no ritmo e da forma como devem. Para isso, precisa unir habilidades técnicas e comportamentais para navegar entre áreas, alinhar executivos e garantir que as prioridades estratégicas avancem. 

O desenvolvimento dessas competências não apenas fortalece a atuação na função, mas também amplia o potencial de ascensão na carreira.

Pensando nisso, listei 6 das principais competências necessárias para um CoS de alto desempenho:

1. Capacidade de liderança

Mais do que comandar, liderar é inspirar e engajar equipes para alcançar resultados coletivos, mesmo sem autoridade hierárquica direta. 

O CoS precisa saber motivar profissionais de diferentes perfis, criar um ambiente colaborativo e transmitir confiança, mantendo todos alinhados aos objetivos estratégicos.

2. Comunicação estratégica

A clareza e a assertividade na comunicação são fundamentais para adequar a mensagem ao público, simplificar informações complexas e assegurar o entendimento da visão da liderança

Um Chief of Staff eficaz precisa unir habilidades técnicas e comportamentais para navegar entre áreas, alinhar executivos e garantir que as prioridades estratégicas avancem.

3. Pensamento analítico

Com base em dados e evidências, o CoS deve interpretar cenários, identificar tendências e antecipar riscos e oportunidades, apoiando decisões estratégicas com embasamento técnico e propondo soluções eficazes. 

Um Chief of Staff que combina análise de dados com visão estratégica consegue transformar informações complexas em decisões claras e impactantes para a organização.. 

4. Gestão de projetos

Conduzir iniciativas estratégicas do planejamento à execução, garantindo prazos e resultados, é central à função. 

Um Chief of Staff eficiente sabe priorizar tarefas, coordenar equipes multidisciplinares e acompanhar indicadores para assegurar o progresso estratégico. 

5. Influência interpessoal

A construção e manutenção de relacionamentos sólidos com stakeholders internos e externos exige confiança e credibilidade. 

Um CoS com forte influência consegue articular interesses, mediar conflitos e mobilizar pessoas em prol dos objetivos comuns. 

6. Adaptabilidade

Mudanças de prioridade, novos desafios e ambientes de alta pressão fazem parte da rotina. 

Ser adaptável significa reagir com agilidade, manter a calma em cenários incertos e ajustar estratégias conforme necessário para manter a organização no caminho do sucesso. 

*Carolina Laboissiere é Diretora-Regional da CSA (Chief of Staff Association) no Brasil e na América do Sul; é a maior associação internacional para Chiefs of Staff de corporações, governo e outras entidades, presente em 75 países, com CoS associados de algumas das empresas mais proeminentes do mundo - Google, Deloitte, Salesforce, governo dos EUA, entre outras. 

 

