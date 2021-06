6 casais nos games que os jogadores amam “shippar”, mas ainda não rolou

Por Bússola

Os games estão repletos de casais icônicos celebrados por toda a comunidade, mas há quem diga que ainda tem muito casal que poderia ter se formado nos jogos. Para celebrar o Dia dos Namorados, a Bússola listou os casais que todo jogador deseja ver junto, mas que até agora não saíram do famigerado “chove e não molha”. Será que um dia eles se tornarão realidade?

1. Joel e Tess – The Last of Us

Joel e Tess poderiam se tornar um dos casais mais incríveis dos games. O jeito imponente de Tess e a pouca paciência de Joel para quem está começando dariam uma mistura realmente interessante. Por anos eles foram parceiros de “negócios” no mundo pós-apocalíptico de The Last of Us, lutando pela sobrevivência. Apesar da participação relativamente curta de Tess no game, a parceria dos dois foi suficiente para gerar a curiosidade. Será que, em algum momento, os dois ficaram realmente juntos?

2. Ratchet e Rivet – Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão

O Lombax e o robozinho mais queridos dos games acabam de estrelar uma nova aventura com Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão, exclusivo para PlayStation 5. Nesse novo jogo conhecemos Rivet, que é da mesma espécie que Ratchet e vive em uma dimensão alternativa. A coragem da nova protagonista, junto com a irreverência da dupla, rende momentos incríveis durante toda a aventura, e é claro que isso já foi o suficiente para aguçar a imaginação dos jogadores.

Ratchet é o último de sua raça e viaja pela galáxia em busca de sua família perdida, mas tem um melhor amigo sempre ao seu lado, enquanto Rivet é uma independente e solitária guerreira. A interação e a química entre os dois é praticamente instantânea, e é inegável o clima de romance entre os personagens mais fofos da PlayStation.

3. Lara Croft e Sam Nishimura – Tomb Raider

Lançado em 2013, o reboot da franquia Tomb Raider renovou a série ao apresentar uma protagonista mais humana, que não tem medo de mostrar suas fragilidades. Entre os novos personagens, conhecemos Sam, uma amiga da protagonista Lara Croft que acaba sendo sequestrada logo no início da campanha. A determinação da heroína em salvá-la e os flashbacks mostrando a relação entre as duas acabou despertando nos fãs o desejo de vê-las em uma relação além da amizade.

Infelizmente Sam não apareceu mais nos jogos da franquia, fazendo apenas uma participação na HQ Tomb Raider: Inferno, escrita por Jackson Lanzing. O autor disse que chegou a preparar a versão da história com Lara finalmente demonstrando seus sentimentos com um beijo, mas no momento da publicação a versão escolhida trocou o beijo por um abraço amigável.

4. Chris Redfield e Jill Valentine – Resident Evil

Chris e Jill são personagens marcantes da franquia Resident Evil, e não é para menos: ambos protagonizaram o título original em 1996 e, nos anos seguintes, continuaram com aparições conjuntas em títulos principais e spin-offs. Em Resident Evil 5, lançado em 2009, um acontecimento trágico com Jill deixa Chris transtornado, demonstrando uma sede de vingança implacável por parte do ex-agente dos S.T.A.R.S.

Ambos também foram responsáveis pela criação da BSAA, uma entidade não governamental que luta contra o bioterrorismo ao redor do mundo. Até hoje, os dois só demonstraram sinais de amizade, deixando o relacionamento amoroso de fato para as milhares de fan arts espalhadas pela web.

5. Tifa Lockhart e Cloud Strife – Final Fantasy VII

É certo afirmar que Cloud tem uma facilidade para encantar as mulheres de Final Fantasy VII, mas é certo também que a química existente entre o protagonista e a membro da Avalanche, Tifa, é algo impossível de ignorar. Ambos compartilham um passado conturbado por causa da corporação Shinra, que o jogador revive durante a campanha, estreitando os laços entre os dois.

Esse acabou sendo mais um caso de romance não realizado, no qual cabe a interpretação de cada um sobre os acontecimentos e as personalidades dos personagens. Em 2020, o remake de Final Fantasy VII chegou com exclusividade ao PlayStation 4, e a versão de PlayStation 5, intitulada de Final Fantasy VII Remake: Integrade, apresenta diversos conteúdos extras expandindo a história.

6. Nadine Ross e Chloe Frazer – Uncharted: The Lost Legacy

A mercenária Nadine e a ladra de relíquias Chloe são personagens marcantes na franquia Uncharted. A primeira aparição de Chloe foi em Uncharted 2, no qual a jovem viveu um romance com Nathan Drake que acaba não dando certo por causa dos sentimentos dele por Elena. Já Nadine fez sua estreia em Uncharted 4: A Thief's End, mostrando toda sua força em uma cena de luta de tirar o fôlego.

Com personalidades tão fortes e distintas, nada seria melhor do que juntá-las em uma aventura protagonizada por ambas. Em Uncharted: The Lost Legacy vemos a amizade entre as duas se consolidar, mas o que os fãs têm se perguntado mesmo é: quando é o casório? Não existe nada que oficialize o relacionamento amoroso entre as duas, a não ser um tuite suspeito da produtora Naughty Dog em que as duas protagonistas se olham envergonhadas.

