5G: Expectativa para o mundo gamer

“A tecnologia é um aliado importante no consumo de jogos”, é com essa afirmação que Carlos Silva, head de games na Go Games, consultoria especializada em games e gamificação, e também coordenador da pesquisa Game Brasil, que acontece todos os anos, traz as expectativas que o público consumidor tem para o 5G no Brasil.

“Quando a gente fala de tecnologia, é sempre algo que agrega para a comunidade gamer e para quem consome jogos digitais, porque ela traz sempre uma experiência um pouco a mais. Quando a gente pensa no 5G, na questão da capacidade, velocidade, tudo que ela vai poder proporcionar, vai ser muito positivo”, declara o head.

Com o crescimento dos multiplayers, a tecnologia 5G agregará expressivamente para a conexão, uma vez que o desenvolvimento de um jogo, muitas vezes, depende desse recurso. Então, quanto mais capacidade, melhor a experiência para entregar a aquele público.

Com isso, toda a cadeia, desde o desenvolvimento até o consumidor, será impactada pela chegada do 5G. Uma vez que a indústria criando equipamentos mais tecnológicos melhorará a performance e experiência do usuário, possibilitando um diferencial competitivo, como é o caso dos cloud games (jogos nas nuvens digitais).

“Falando em jogos digitais, a gente está falando de experiência de consumo. E algo que incomoda muito, é você carregar um jogo e ele ficar carregando. A experiência tem de ser fluída. É isso que o público de games espera hoje”, declara Silva.

Para ele, o público de games no Brasil é consistente e, com isso, investirá nessa nova tecnologia para agregar na sua própria experiência. Mas, para isso, é preciso que haja uma democratização do acesso da conexão para que aumente o engajamento do público.

