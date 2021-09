5 pilares do marketing utilizados na Ambev para se conectar às pessoas

Como entender o que os consumidores querem? Como fazer com que as pessoas nunca se esqueçam de um produto? Como engajar o público em tempos de tanto conteúdo disponível? Como, enfim, estruturar toda uma área do marketing que cuida dessas questões?

Em um primeiro momento, pode parecer difícil. E acredite: é mesmo. Na Ambev, a maior cervejaria da América Latina, existe um setor inteiro dedicado a isso desde 2018: o Draft Line.

Para Paula Guz, líder da área na empresa, a missão é grande e contempla estratégias de mídia, dados, tecnologia e produção tocadas por uma equipe de 200 pessoas.

No quarto e último capítulo da série Desvendando Marketing com a Ambev,a Bússola conversou com a líder da área para saber mais.

Bússola: Como surgiu o Draft Line?

Paula Guz: O Draft Line da Ambev surgiu em 2018. Na época, a empresa resolveu aproveitar a euforia popular com a Copa do Mundo de futebol para tentar se aproximar das pessoas de uma maneira diferente. Para isso, foi criada uma estrutura global que buscava ouvir e interagir com os consumidores interessados em futebol e bebidas nas redes sociais. As ideias (oriundas desse processo) foram muito com base na cultura, na sociedade, nas conversas, para que, de fato, (a empresa pudesse) fazer parte das vida das pessoas. É a famosa conversa de bar, que hoje não acontece no bar e, sim, nas redes.

Com a estrutura criada a partir daí, a empresa implementou em definitivo o setor de Draft Line e, desde então, os profissionais da área têm criado estratégias com base no comportamento e na necessidade revelada pelo consumidor nas redes sociais.

Durante a pandemia de covid-19, por exemplo, a Ambev encabeçou a produção de lives em parceria com artistas do sertanejo, do pagode e de outros ritmos musicais. Esse movimento, porém, só ocorreu devido à análise feita pela equipe de Draft Line para compreender o que o público queria em meio ao isolamento social.

Confira a seguir os pilares da área

1) Monitoramento

Monitorar as redes sociais, captar os dados e fazer análises junto aos canais de venda para entender o comportamento das pessoas.

2) Criação

Modular estratégias para criação de marcas icônicas que tem visão de longo prazo e estão sempre no radar as pessoas

3) Inovação

Criar produtos novos, com base em novas necessidade e no comportamento do consumidor

4) Conexão

Desenvolver novos modelos de conexões que fogem da publicidade tradicional em comerciais de tevê, que visa outras formas de engajamento.

5) Gente Boa

Estimular uma equipe diversa e com diferentes perfis de conhecimento para que os objetivos sejam alcançados em frentes diversas.

