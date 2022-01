Cinco motivos pelos quais a inteligência artificial vai bombar em 2022

As expectativas para a economia brasileira este ano não são positivas. Segundo as projeções econômicas do Banco Mundial, atualizadas no 11, o Brasil terá a menor taxa de crescimento dos 18 países emergentes e em desenvolvimento considerados pela instituição (1,4%).

Esta projeção é ainda mais otimista que a do mercado financeiro, que projeta o produto de interno bruto (PIB) de 0,28% e inflação em torno de 10% para o Brasil em 2022.

Neste cenário desafiador, as empresas nacionais precisarão trabalhar em dobro e focar em aumentar sua eficiência de processos. Pensando nisso, a Bússola pediu ao especialista em inteligência artificial e CEO da Virtus Automation & AI, Florêncio Ponte Cabral Jr., para explicar algumas questões em que a tecnologia pode contribuir de forma surpreendente, estratégica e assertiva.

Maximização de resultados

Para que as empresas possam maximizar seus resultados é preciso estimar corretamente suas receitas. E, é neste cenário, que as técnicas de "aprendizagem de máquina" (machine learning) ou "aprendizagem profunda" (deep learning) podem contribuir com assertividade para que empresas possam buscar soluções criativas, novas fontes de receitas ou controlarem de forma eficiente seus gastos e, consequentemente, impulsionar seus resultados;

Redução de churn

O churn, termo bem conhecido por empreendedores, significa a parcela perdida de clientes em um determinado período. A novidade é a possibilidade de prever essa perda. Por meio da análise de dados e do comportamento virtual dos consumidores, é possível verificar a probabilidade de insatisfação e, dessa forma, se antecipar e evitar tais perdas.

Melhor interação digital com os clientes

Uma das grandes tendências é o uso da Linguagem de Programação Natural (NLP) para detectar análises de sentimentos do consumidor sobre seus produtos. Isso tem o potencial de impulsionar ainda mais as vendas, aumentando consideravelmente as estratégias de vender produtos relacionados (cross selling) ou aumentar o pacote (up scalling) por meio de sistemas de recomendação.

Maior eficiência nas compras de estoques

Um dos grandes benefícios das análises de tendências é poder fazer previsões certeiras para saber exatamente como organizar seus estoques e fazê-los o mais eficientes possível. Trabalhando com volumes mais baixos de produtos, é possível impulsionar ainda mais as vendas, atender os clientes com maior qualidade e, ainda assim, aumentar o saldo do fluxo de caixa sem desperdícios.

A inteligência artificial aumentará a renda das pessoas

Por fim, a inteligência artificial, em conjunto com as criptomoedas e blockchain, poderão gerar maiores ganhos para as pessoas de qualquer grupo socioeconômico, inclusive superando as perdas causadas pela inflação. Isto será possível devido à descentralização monetária que elas proporcionam, com a transferência de investimentos tradicionais para investimentos no mundo digital com toda a segurança.

