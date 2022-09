5 erros que não se pode cometer no envio de e-mail marketing

Por Alexandre Loures e Flávio Castro*

As inúmeras ferramentas de divulgação de conteúdo vigentes fizeram com que muitas empresas deixassem de lado, ou com pouca atenção, o disparo de e-mails.

O que não se leva em conta é que a base de contatos de uma marca é uma das coisas de maior valor, ainda mais com o fim dos cookies e a Web 3.0.

O investimento em redes sociais, com uma estratégia omnichannel, é o indicado para qualquer ação de marketing, mas depender da sazonalidade de cada uma delas que, sabemos, tem seus altos e baixos, não é o indicado e o e-mail ainda é um meio de manter o relacionamento com clientes, além de fidelizá-los.

A comunicação anda falha devido à pouca atenção que se dá para essa ferramenta, antiga, e altamente eficaz.

Listamos abaixo os 5 erros no envio de e-mails, e como fazer para corrigi-los.

1. Mailing desatualizado

É comum ver que muitas empresas não revisam seus mailings com periodicidade.

A consequência disso é que uma lista de e-mails que não existem mais, ou que não são abertos, adverte os mecanismos antispam que esses disparos não são bem-vindos, portanto, são incluídos como conteúdo indesejado. Existe uma inteligência dos servidores de e-mail que se conversa. A reputação da comunicação de uma empresa, por meio de e-mails, é construída ao longo do tempo e tem por premissa a construção de relacionamento.

Se há baixa taxa de abertura de e-mails, marcações como spam, o mecanismo funciona assim: a entrega diminui e a conversação não acontece. Para reverter esse quadro, fazer um check list de seus contatos é fundamental.

2. Erros na formatação do e-mail

Por mais incrível que pareça, erros ortográficos são muito comuns, além de links incorretos ou descrições imprecisas.

Todo e qualquer e-mail deve passar por uma revisão que seja feita por algum membro da equipe que não participou da construção do conteúdo, um que está envolvido na ação, e um revisor ortográfico.

Por que?

O primeiro porque irá ler como qualquer cliente.

Se as informações não estiverem claras, surgirão questionamentos.

O segundo porque poderá checar se todo o conteúdo está incluído, revisar pontos a serem transformados, e outras medidas para garantir a qualidade da comunicação.

O terceiro porque muitos erros passam despercebidos. Uma pessoa que faça só esse trabalho irá focar nessa busca. Erros de português, ou de construções gramaticais são um ponto crítico em qualquer comunicação.

3. Não segmentar sua lista de e-mails

Esse é o erro que não leva em conta quem está lendo.

Com tanta tecnologia disponível, nenhuma empresa deveria enviar um e-mail com um conteúdo que não vai de encontro com os interesses e as necessidades de um cliente ou possível cliente.

Conteúdos devem ser direcionados e relevantes, senão vão direto para o lixo e isso acarreta o que falamos no 1º erro; ciclo vicioso péssimo para o funcionamento dessa ferramenta

4. Não focar no conteúdo, mas na venda.

A primeira coisa a rever, muito óbvia, é o subject.

O assunto sempre chama a atenção. Essa pequena frase faz toda a diferença.

Depois disso, o conteúdo.

Falamos tanto, por aqui, sobre a importância do conteúdo bem direcionado.

O foco do texto deve estar voltado para o que o cliente espera da empresa. A mensagem deve atender a essa demanda. Se ela servir ao leitor, ponto para a marca. Senão, por mais bem construída que esteja, não funcionará.

É primordial que haja uma compreensão de quem se quer atingir, por isso a segmentação falada acima.

Depois desse entendimento, conexão é a palavra-chave. Se você entende o comportamento de uma pessoa e direciona o seu conteúdo para ela, inicia-se uma base de confiança e atenção.

5. Não usar design responsivo.

A experiência do usuário deve sempre ser levada em conta. Se já não é fácil manter a atenção dos leads e clientes, um design que não atende minimamente ao modo de vida da maioria dos assinantes, não comunicará.

Esse ponto parece muito evidente, mas não é, e deve ser sempre revisto para que promova leitura fácil e ágil.

Atualmente a imensa maioria das empresas pedem para pessoas se cadastrarem em seus sites. O e-mail é um dos contatos mais relevantes de uma pessoa.

O uso dessa ferramenta não só é crucial em qualquer relação na Internet, como também de maior interlocução cliente + empresa.

Use com moderação, instrução, planejamento e criatividade.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

