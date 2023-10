4ª Semana Lixo Zero destaca ações de conscientização ambiental da Brinox

Instituída por lei desde 2020, a Semana Lixo Zero é promovida anualmente, na última semana de outubro e em todo o território nacional. O objetivo do evento, em todos os estados, é abrir espaço para debates, questionamentos e ensinamentos sobre práticas sustentáveis. Com o tema ‘Não existe fora: meu lixo, minha responsabilidade’, a edição de 2023 é um convite para repensar as atitudes e responsabilidade sobre o lixo gerado, desde o consumo até o descarte.

Este ano, a Semana de Caxias do Sul se destaca com a participação do Grupo Brinox, uma das principais fabricantes de utilidades domésticas do Brasil. Buscando impacto positivo e seguindo um Programa de Sustentabilidade com foco na redução de resíduos, a empresa promove entre os dias 20 e 29 de outubro ações para difundir a consciência ambiental, principalmente na reciclagem e no consumo sustentável.

Trocando o plástico por papel

Caxias do Sul é onde a empresa realiza algumas de suas operações mais importantes. A participação na Semana reforça o compromisso socioambiental da empresa com o município e sua população.

Entre as ações realizadas, o Grupo lança no dia 26 o Nossa Causa, que busca incentivar que seus clientes substituam as sacolas plásticas por caixas de papel. Essa proposta será implementada na Brinox Shop, loja física de fábrica das marcas Brinox, Coza e Haus Concept, em Caxias do Sul. O objetivo é sensibilizar os consumidores para a responsabilidade compartilhada na redução do plástico descartável e promover hábitos mais sustentáveis.

Haverá ainda o reforço da campanha permanente de descarte de resíduos da comunidade no “Ecoponto – Ponto de Entrega Voluntária", localizado no estacionamento da sede do Grupo Brinox. No Ecoponto qualquer um pode descartar diversos itens como tampinhas de garrafa, isopor, blister (cartelas de medicamentos), eletrônicos, pilhas e baterias com a certeza de que a empresa se responsabiliza por encaminhá-los para recicladoras parceiras, como a Cooperativa Paz e Bem.

“Temos muito orgulho de mais uma vez apoiar a Semana Lixo Zero, que vem para somar ao robusto programa de sustentabilidade do Grupo Brinox, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental” afirma Celiz Frizzo, gerente de Recursos Humanos do Grupo Brinox, que está à frente das iniciativas.

O Programa de Sustentabilidade da Brinox

Para além da redução de geração de resíduos e a reciclagem, o programa da empresa também inclui redução de emissões e a utilização de energia renovável.

Em 2022 a Brinox reduziu suas emissões em mais de 310 toneladas de dióxido de carbono, utilizando no processo produtivo energia elétrica proveniente 100% de fontes sustentáveis.

No início de 2023, foi lançado o projeto Green Planet , que tem o objetivo de diminuir o impacto ambiental na linha de produção das marcas do Grupo, levando ainda sustentabilidade para o dia a dia do consumidor, com a produção de diversos itens das marcas com matéria-prima reciclada pós-consumo. O objetivo é fomentar toda a cadeia produtiva, que abrange fornecedores, matérias-primas, métodos de produção, embalagens, produto final e descarte consciente.

As matérias-primas, como inox, alumínio e plástico, utilizadas na confecção dos produtos das marcas do Grupo Brinox são totalmente recicláveis.Mais de 60% de toda água utilizada na planta de Caxias do Sul provêm da captação da água da chuva com capacidade de armazenamento de 1 milhão de litros. Através da estação de tratamento de efluentes, toda a água utilizada na planta é tratada antes de retornar ao meio ambiente. A empresa também aboliu o uso de copos e utensílios plásticos descartáveis e mais de 87% dos resíduos são enviados para reciclagem.

