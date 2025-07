49% dos brasileiros acessam o YouTube para ver tutoriais, mas parece que poucas marcas sabem disso 

Não é de hoje que a transformação digital vem modificando os hábitos de consumo de informação da população. No Brasil, segundo pesquisa da Opinion Box, 49% dos brasileiros utilizam o YouTube para ver tutoriais práticos e 51% para aprender conhecimentos aplicáveis no dia a dia – desde receitas e dicas de organização até finanças pessoais e tutoriais técnicos.

O estudo, que analisou o comportamento dos usuários da maior plataforma de vídeos do mundo, revela como o YouTube se consolidou como uma ferramenta fundamental de educação informal e contínua no país.

“O conteúdo de valor, que antes estava restrito a salas de aula, cursos presenciais ou apostilas, hoje circula livremente em vídeos curtos, podcasts e lives interativas. A democratização do conhecimento ganhou um aliado poderoso com o YouTube, e isso tem transformado a forma como os brasileiros se relacionam com o aprendizado”, analisa Antonio Muniz, especialista em tecnologia e carreiras e CEO Advisor.

Movimento já é observado e aproveitado por algumas marcas

No caso da Genial Care, rede de cuidado de saúde atípica especializada em crianças autistas e suas famílias, o comportamento do brasileiro no YouTube foi aproveitado com a transformação da plataforma em ferramenta de acolhimento e orientação.

“Nosso podcast no YouTube é voltado a profissionais de saúde, especialmente terapeutas, com conteúdos que aprofundam temas como desenvolvimento infantil, comunicação e regulação emocional. Já para as famílias, oferecemos uma variedade de vídeos informativos e acessíveis, que ajudam a entender melhor o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e mostram que elas não estão sozinhas nessa caminhada”, diz a vice presidente clínica da Genial Care, Thalita Possmoser.

Mas marcas ainda precisam entender como ensinar é forma de conquistar fidelidade

O interesse do público por aprendizado também se reflete no tipo de conteúdo que consomem de empresas e marcas. Também segundo a pesquisa da Opinion Box, os temas mais abordados pelos canais corporativos no YouTube são: finanças (41%), tecnologia (35%) e empreendedorismo e negócios (29%).

Ou seja, os brasileiros querem mais do que propaganda: buscam conteúdos úteis e aplicáveis à realidade. E as empresas que entendem isso saem na frente.



"Quando uma empresa investe em anúncios direcionados no YouTube, ela consegue impactar um público mais engajado e pronto para tomar decisões de compra. Isso impacta diretamente em métricas de performance e no resultado do negócio", ressalta o cofundador da Boomer e especialista em marketing digital, Pedro Paulo Alves.

A principal razão para se inscrever em canais de marcas, segundo 34% dos entrevistados, é justamente aprender coisas novas. Outros 25% dizem seguir empresas no YouTube para ficar por dentro das novidades do mercado. Os dados reforçam o papel do conteúdo educativo como vetor de engajamento e construção de autoridade.

Muitas marcas encontram hoje no YouTube uma forma de trazer reflexões sobre comportamento, inovação e novas formas de liderar. Dessa maneira, conseguem estar presentes na rotina das pessoas sem serem invasivas e, ao mesmo tempo, reforçar seu posicionamento com propósito.

Na prática, esse movimento mostra que o YouTube deixou de ser apenas uma vitrine de produtos. Ele se transformou em uma extensão estratégica das marcas, um espaço onde se constrói confiança e se entrega valor antes mesmo da conversão.

72% das PMEs consideram o YouTube fundamental para o crescimento de seus negócios

O YouTube se tornou uma oportunidade única para empresas que desejam se conectar com seu público de forma educativa, relevante e constante. A plataforma oferece um ambiente onde as marcas podem demonstrar expertise, gerar credibilidade e construir relacionamentos duradouros com os consumidores.

Segundo o relatório “Impulsos criativos e efeitos transformadores: o impacto do YouTube na cultura, na sociedade e na economia do Brasil 2024”, 72% das PMEs brasileiras que utilizam a plataforma a consideram fundamental para o crescimento de seus negócios.

“Para empresas, o YouTube representa uma oportunidade de ouro para construir relações mais profundas com o público. Quando uma marca ensina algo relevante, ela não está apenas vendendo um produto — está agregando valor real à vida das pessoas”, observa o CEO da IDK, consultoria especializada em marketing, comunicação e tecnologia, Eduardo Augusto.

Estratégias eficazes para marcas:

Conteúdo educativo : Marcas que compartilham conhecimento relevante alcançam maior engajamento e fidelização.

Consistência : Canais com programação regular constroem audiências mais sólidas e fiéis.

Autenticidade : O público valoriza conteúdo genuíno, com linguagem próxima e acessível.

"O que funciona hoje no YouTube é a capacidade de criar conexões genuínas através do ensino. As marcas mais bem-sucedidas não estão apenas falando sobre seus produtos, mas sim capacitando as pessoas a tomarem decisões mais informadas em suas vidas. Isso gera um ciclo virtuoso: mais conhecimento para o público, mais autoridade para a marca e, consequentemente, melhores resultados de negócio", conclui Eduardo Augusto.

