4 táticas de diferentes setores para executar ações sociais durante o inverno

Com a chegada do inverno, as empresas brasileiras começam a reorganizar seus investimentos em ações de impacto social em torno da Campanha do Agasalho. As ações vão de arrecadação de roupas a doações financeiras e parcerias estratégicas.

Para as empresas interessadas neste movimento, selecionamos 4 casos em setores diferentes que podem servir como exemplo de execução.

1. Setor de educação faz coletas em campi

O Colégio Visconde de Porto Seguro lançou a campanha "Um inverno de doações aquece muitos corações", que vai até 26 de junho. Com pontos de coleta em seus cinco campi (Portinhos, Morumbi, Panamby, Vila Andrade e Valinhos), a iniciativa busca arrecadar roupas de frio e cobertores. Todo o material será destinado a instituições como a Cáritas Diocesana de Campo Limpo e o G10 Favelas, levando conforto a comunidades vulneráveis.

A Inspira Rede de Educadores também está mobilizada. Escolas como a Canadense de Brasília/DF e a Canadian School of Niterói/RJ, em parceria com o Exército de Salvação, promovem gincanas e campanhas para arrecadar agasalhos. O Colégio Anchieta Salvador/BA (Unidade Patamares) estende sua campanha até agosto, com doações para crianças e idosos.

2. Tecnologia adota coleta em unidades

A Thales, do setor de tecnologia, está arrecadando doações de agasalhos e cobertores em todas as suas unidades no Brasil até 27 de junho. Para incentivar a participação, a campanha conta com "bonecos de incentivo" e "termômetros da solidariedade" nos refeitórios, que mostram de forma lúdica o avanço das doações que beneficiarão a Prefeitura de Pinhais-PR, o Grupo Vida (Barueri-SP) e o Exército de Salvação.

3. Moda utiliza Dia dos Namorados como impulso

A Aramis, de moda masculina, começou a estratégia no Dia dos Namorados com a campanha "(EX)Change". Com o lema "Para quem está sempre bem despido", a marca convidou os consumidores a doarem uma peça de roupa de um ex-companheiro em suas lojas, ganhando 10% de desconto em uma nova compra. Uma forma criativa de desapegar do passado e, ao mesmo tempo, promover a doação de roupas.

4. Varejo faz campanha ativa

A Campanha do Agasalho do Grupo Casas Bahia mobilizou colaboradores de todas as áreas, resultando em uma expressiva arrecadação de roupas e alimentos. As doações foram entregues à Associação Mooca Solidária, com hubs na Berrini e em São Caetano do Sul, coletando centenas de peças de roupas e quilos de alimentos. Na Bartira, fábrica de móveis da varejista, mais de 290 peças de roupa e 300 quilos de alimentos foram doados, reforçando o engajamento dos times em ações que geram impacto positivo nas comunidades.

