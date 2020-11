3G pede mais tempo a investidores para encontrar próximo “megadeal”

A 3G Capital alinhou com seus investidores que vai estender o prazo para aplicar os recursos captados no fundo Special Situation V, cujo prazo de investimento será prolongado por mais dois anos. O fim do fundo também vai ser prologando por mais dois anos. De acordo com a gestora, o cenário incerto e os “all-time high valuations”, ou seja, os preços altos dos ativos disponíveis no mercado, fizeram com que a empresa decidisse esperar mais tempo para encontrar e investir nas melhores oportunidades.

A filosofia de “ultra longo prazo” da 3G Capital já é amplamente conhecida no mercado – não à toa é vista como um dos players mais disciplinados e pacientes quando o assunto é investir nos melhores negócios.

Mais da Bússola:

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube