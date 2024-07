36 mil estudantes de 62 escolas públicas são beneficiados por internet fibra

Cerca de 36 mil estudantes de escolas públicas em diferentes regiões do país estão sendo beneficiados pela distribuição de internet fibra de alta velocidade da Alloha Fibra.

A ação da empresa, que é a terceira maior operadora de telecom em extensão de fibra, em parceria com o Instituto Escola Conectada, visa combater a desigualdade educacional e melhorar as oportunidades de emprego para os jovens estudantes em todo o Brasil.

"Acreditamos que a conectividade é um pilar fundamental para a democratização da educação no Brasil. Muitas instituições ainda enfrentam significativos desafios para fornecer acesso à internet de qualidade aos alunos”, diz Otavio Nogueira, VP de Gente & Gestão, Comunicação & ESG da Alloha Fibra.

Hoje 62 escolas de oito municípios brasileiros já têm acesso à internet 100% por fibra óptica fornecida pela Giga+ Fibra, marca da Alloha Fibra focada no varejo. São elas:

Além Paraíba – Minas Gerais

Cariacica – Espírito Santo

Miracema – Rio de Janeiro

Campo Mourão e Maringá – Paraná

São Sebastião – São Paulo

Aracaju – Sergipe

Paraipaba – Ceará.

“Estamos felizes com os resultados alcançados até agora em conjunto com o Instituto Escola Conectada. Esta parceria desempenha um papel essencial para alcançar o desenvolvimento no ensino e a reduzir as desigualdades, especialmente no mundo digital”, conclui Otavio Nogueira.

