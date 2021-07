3 razões para PMEs investirem em segurança digital

Com a transformação digital e a consequente migração da população para os serviços mobile, é preciso estar cada vez mais atento para o uso seguro de apps nesse tipo de plataforma, em especial em operações bancárias, de pagamento e compras em e-commerce.

A chegada do Pix, além da facilidade, chamou a atenção também para possíveis golpes de engenharia social e phishing, em que o atacante busca enganar a vítima, levando-a a de alguma forma a ceder informações pessoais e confidenciais em canais como e-mail, redes sociais e aplicativos de mensagens. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos estão intensificando suas ações de comunicação para contribuir com o uso seguro da internet e dos canais digitais.

Contudo, não apenas os grandes bancos são vítimas dos golpes online. Para as pequenas e médias empresas, a questão da segurança digital é de extrema importância.

Segundo levantamento da multinacional taiwanesa especializada em redes corporativas, Zyxel, aproximadamente 70% das PMEs sofreram algum tipo de ataque no ano passado. Para falar sobre o assunto, a Bússola conversou com André Ferraz, CEO e fundador da Incognia, empresa pioneira em identidade digital. Confira abaixo as três dicas do especialista sobre segurança digital para pequenas e médias empresas.

Crescimento com segurança

Não basta crescer, é preciso crescer com segurança. As fraudes no comércio eletrônico devem saltar de US$ 17,5 bilhões em 2020 para mais de US$ 20 bilhões este ano, segundo o estudo Fraude de Pagamento Online: Ameaças Emergentes, Análise de Segmento e Previsões de Mercado 2021-2025, feito pela Juniper Research.

O crescimento de 18% em um único ano é resultado do aumento do interesse dos fraudadores diretamente nos consumidores, o que expõe processos de mitigação de fraude inseguros dos varejistas menos familiarizados e despreparados para os desafios de fraude contínuos.

Segurança com fricção limita o crescimento

Contudo, muitas empresas, a fim de garantir a segurança dos clientes, acabam inserindo soluções que aumentam a fricção e pioram a experiência do usuário confiável.

Um levantamento da Accenture baseado em pesquisa com mais de 20 mil pessoas de 19 países da América do Norte, Europa, Ásia, América do Sul e África, mostra que consumidores que tiveram algum tipo de frustração durante a experiência de compra, têm até três vezes mais chances de não retomar a relação com a marca

Os resultados da pesquisa revelam ainda que 42% dos consumidores passaram por uma experiência de compra recente que não atendeu a sua expectativa. Isto é, empresas acabam perdendo oportunidade de negócio.

As soluções de prevenção à fraude hoje precisam também pensar na experiência mobile do usuário. A usabilidade é um fator essencial, tanto quanto praticidade e segurança.

Privacidade

Um dos principais temas que estão ligados à segurança diz respeito às diretrizes da LGPD. De acordo com Panorama da Conscientização Nacional sobre LGPD, divulgado no fim de março de 2021, o medo das multas (39,2%) e as exigências externas (32,5%) são os principais motivos que levam as empresas a agirem com relação à lei.

No entanto, mesmo com as organizações atendendo às diretrizes da LGPD, os usuários podem, sim, estar expostos, como nos casos de banco de dados hackeados ou vazados. Nesse sentido, fazem a diferença soluções de segurança que prezam pela privacidade de informações e perfis dos usuários. Adianta pouco apenas estar de acordo com as normas. A privacidade do usuário deve vir em primeiro lugar.

Pensando no desafio que é para PMEs implementarem soluções de prevenção à fraude que levem em conta todos estes quesitos, a Incognia, empresa pioneira global de identidade mobile por localização, lançou a solução Developer Edition, versão gratuita da solução de biometria comportamental por localização para apps mobile, que está em acordo com a LGPD e ainda impede fraudes em tempo real. A intenção da empresa é ajudar pequenas empresas, fintechs e e-commerce no combate à fraude mobile.

