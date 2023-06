3 perguntas sobre o mercado de complexos empresariais para Sidney Angulo

Um complexo empresarial de referência, no centro expandido de São Paulo, o E-business Park tem se consolidado como um espaço importante para o desenvolvimento econômico do bairro da Lapa, na zona oeste. Com 160 mil metros quadrados e cerca de 8 mil pessoas circulando diariamente, o espaço abriga escritórios como Lenovo, GE, Henkel, EDP, Nokia, um campus da Teleperformance e até o estúdio do cartunista e escritor Mauricio de Sousa, criador das histórias da Turma da Mônica.

Além de enxergar com bons olhos a expansão imobiliária no bairro, o diretor do espaço, o empresário Sidney Angulo, prevê que os investimentos em ESG feitos nos últimos anos ajudem os futuros locatários a cumprirem indicadores de sustentabilidade. A expectativa é que a área atinja, antes de 2030, ODSs (objetivos globais de desenvolvimento) estratégicos.

De olho na agenda ESG, o complexo investe constantemente em boas práticas sustentáveis para a conservação e preservação do meio ambiente, que envolvem, por exemplo, a instalação de placas de energia solar nos telhados dos prédios. Outra iniciativa é a criação de um sistema de reuso de água que permite usar a água coletada da chuva nos processos de irrigação, limpeza das ruas e nos vasos sanitários.

Dentro do complexo, outra atração é o Espaço do Bosque, local com 500 metros quadrados na parte interna e 600 metros quadrados de área coberta no bosque destinado à realização de eventos sociais e corporativos, inclusive ao ar livre. O espaço é equipado com infraestrutura de ponta, como telões, projetores, segurança, gerador e blackouts automáticos.

Bússola: Como você avalia o mercado de complexos empresariais hoje? O que mudou no cenário pós-pandemia de covid-19?

Sidney Angulo: O mercado passou por muitas transformações nos últimos anos, influenciado principalmente pela crise provocada pela pandemia de Covid-19. Muitas empresas buscaram novas formas de ocupação, qualidade de vida para seus funcionários, priorizando espaços de convivência e interação das equipes. O home office foi uma alternativa no primeiro momento de pandemia que se estendeu e mudou alguns hábitos, mas notamos que as empresas já buscam novos atrativos para um trabalho predominantemente presencial.

Acredito que este cenário pós-pandemia trouxe uma vantagem muito grande para os complexos empresariais no formato do E-business Park, onde temos um campus aberto com vários prédios e áreas de convivência ao ar livre, em que as empresas, tanto nacionais quanto multinacionais, têm possibilidade de fazer suas instalações em espaços amplos, com pé direito alto, extensa área verde preservada e que prima por segurança. Aliás, vale ressaltar, somos referência nesse conceito de complexo empresarial na cidade de São Paulo, com localização privilegiada dentro das marginais Tietê e Pinheiros.

Bússola: Quais são os atrativos e diferenciais oferecidos às empresas instaladas no E-business Park?

Sidney Angulo: Segurança, sustentabilidade e valores financeiros atrativos. O complexo funciona 24h e para segurança temos equipes que fazem rondas 24/7, sistema de monitoramento completo por câmeras e drones inteligentes que comunicam qualquer atividade fora do padrão esperado. Desde sua concepção, o empreendimento emprega os conceitos de sustentabilidade como reuso de água, manutenção das áreas verdes, soluções arquitetônicas para redução do consumo de energia e ar condicionado, frota de veículos elétricos entre outros. Ainda, devido a sua localização, grande extensão de área, conceitos e esforços permanentes de toda a equipe, conseguimos oferecer condições muito atraentes em relação a valores de condomínio, IPTU e aluguel, que, somados e comparados a outros centros empresariais da cidade, são mais econômicas sem perder em qualidade.

Outro diferencial é a oferta de infraestrutura completa de serviços, com restaurantes, supermercado, farmácia, cabeleireiro, programa de atividades físicas ao ar livre gratuito e espaço de eventos, além de um bosque e área verde com mais de 2.000 árvores catalogadas, itens que facilitam o dia a dia dos usuários e permitem uma melhor experiência no ambiente de trabalho.

Bússola: Para 2023, quais as principais estratégias e planos de investimentos do negócio?

Sidney Angulo: Estamos constantemente inovando e esse é nosso grande diferencial. Em 2023, nosso foco é avançar ainda mais na pauta ESG (sigla em inglês para as boas práticas ambientais, sociais e de governança), em que projetamos a criação de um dos maiores (se não o maior) parques solares dentro das marginais. Outro ponto focal para este ano é o investimento em artes, com o intuito de aproximar a arte do dia a dia dos nossos usuários. Entre vários projetos está a criação de um museu de esculturas a céu aberto, priorizando jovens artistas, com possibilidade de criação de exposições e eventos especiais abertos ao público em geral.

Imaginamos o E-Business Park, num futuro próximo, como uma ‘minicidade’, composta por escritórios, áreas verdes e de convivência, com infraestrutura e políticas ESG bem definidas, intervenções artísticas variadas, com visitas guiadas para a comunidade e escolas.

