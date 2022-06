3 perguntas de ESG para Tatiana Muszkat, da You, inc

Quantos edifícios da You, inc já possuem certificações de prédios verdes e quais os principais atributos sustentáveis deles?

Tatiana Muszkat: São seis edifícios em São Paulo que possuem a certificação EDGE: You Collection Alves Guimarães; You Collection João Moura, You, Harmonia; You, Perdizes; Core Pinheiros by You, inc; e Arq Vila Mariana by You, inc.

A You, inc tem como missão a prática sustentável, por isso trabalhamos com a certificação EDGE para os nossos edifícios. O EDGE é um sistema de certificação focado em eficiência hídrica e energética, que promove uma grande economia e minimiza o impacto ambiental. O objetivo do EDGE é descomplicar o processo de certificação de construções sustentáveis, incentivando ações ecologicamente eficientes em uma gama maior de edifícios. Há uma grande vantagem financeira nisso, pois a ecoeficiência pode impactar diretamente de forma relevante nas contas de consumo do edifício.

Para a certificação EDGE, trabalhamos em cima de 3 pilares: a) consumo de energia, que engloba mecanismos de economia como dispositivos de sombreamento externo, sensores de presença e iluminação LED, que reduzem o consumo de energia do edifício em áreas internas e externas, e caldeira de alta eficiência para geração de água quente; b) consumo de água, para o qual miramos o nível 1 — economia de 20% —, porém conseguimos atingir a média de até 35% de economia nos projetos. Usamos torneiras de baixo fluxo para lavatórios e pia de cozinha, sanitários de dupla descarga e sistema de captação de água da chuva; e c) consumo de energia incorporada em materiais, como placas de gesso em paredes internas de pregos metálicos, painéis de concreto pré-moldado, laje de concreto armado para a construção de pisos e coberturas, blocos de concreto oco de peso médio para paredes internas e externas e placas de gesso cartonado sobre vigas metálicas, com isolamento para paredes internas.

A forma com que as construções interagem com a cidade e o espaço público também é muito importante hoje. Como lidam com isso?

Tatiana Muszkat: A relação do empreendimento com o entorno em que está inserido é uma preocupação em todos os projetos da You, inc. Muitos dos nossos projetos possuem o conceito de “gentileza urbana”, como é o caso do Arq Vila Mariana by You, inc, que possui uma praça de 800 m² com um espaço de convivência no térreo integrado com a rua Afonso Celso e inspirado no escritório do Google em Chicago, aberto ao público.

Outros exemplos são o You, Harmonia e o Core Pinheiros by You, inc, que possuem fruições que ligam uma rua à outra. Temos também o B.side, inspirado no complexo Hudson Yard de Nova York, que possibilita a conexão com um dos maiores polos econômicos da cidade, a Faria Lima, e com fácil acesso aos melhores serviços de São Paulo.

Que outros desafios de ESG uma grande incorporadora como a You, inc precisa enfrentar?

Tatiana Muszkat: O ESG é um assunto que faz parte do core business da companhia, para implementar projetos que tragam cada vez mais eficiência de sustentabilidade. Acreditamos em inovação para melhorar a cidade, e a discussão sobre melhores práticas de governança é recorrente nas nossas reuniões de conselho.

Para nós, é importante garantir a evolução contínua de práticas que promovam nossos valores como companhia e o compromisso com nossos clientes, visando sempre à melhoria na qualidade do produto final e implementação de ações sustentáveis, assim como as melhorias de governança.

Nossos contratos são todos digitalizados (instrumento particular de compra e venda, renegociações, pagamentos, recebimentos, You do — contrato de personalização das unidades, entre outros), trocando resíduos plásticos por materiais sustentáveis.

Fazemos também ações de doação de mudas, em que doamos nosso paisagismo para a vizinhança na desmobilização dos nossos estandes de vendas.

