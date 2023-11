3 perguntas de ESG para Betânia Lemos, da Enap

1) Quais os objetivos da Semana de Inovação no serviço público que a Enap promove desde 2015? E quais as expectativas para o evento deste ano?

A Semana de Inovação da Enap é uma oportunidade ímpar para profissionais, acadêmicos e entusiastas da inovação pública se reunirem em um ambiente colaborativo e dinâmico para refletirem sobre o papel da inovação na superação de desafios públicos, na construção de uma democracia sólida e representativa, no compromisso com a diversidade e o meio ambiente, e no serviço público em prol da sociedade.

Este ano, a Semana de Inovação tem como tema “Reconectar para reconstruir”, o qual diz muito sobre a nossa expectativa. Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão se reconectando: consigo mesmas, com colegas de trabalho, com o serviço público e com o próprio Estado. Esperamos que seja mais um momento que promova reconexão para que a gente reconstrua e construa o Estado que transforma a sociedade a partir das políticas públicas de que ela precisa.

2) De que forma a inovação pública está relacionada com os aspectos ambientais, sociais e de governança?

Conforme a sociedade se transforma, ela impõe desafios cada vez mais complexos ao Estado em uma velocidade cada vez maior. Nesse contexto, a inovação impulsiona o desenvolvimento, pois traz respostas para problemas públicos de natureza variada e impacta as áreas ambiental, social e a governança. Hoje em dia, por exemplo, não há como falar em inovação se não há sustentabilidade, ou seja, o aspecto ambiental está diretamente relacionado a ela. Com relação ao aspecto social, pessoas mais satisfeitas em seu trabalho e mais capacitadas estão mais aptas a desenvolverem soluções inovadoras e a prestarem serviços de melhor qualidade à sociedade. Por isso, no ambiente interno, devemos incentivar representantes de todos os grupos sociais; a ocupação de postos de liderança por mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência; e a segurança para que as pessoas se expressem de forma livre. Por fim, no caso da Governança, a inovação pode trazer respostas para evoluir o arcabouço institucional ao contribuir para a inclusão da sociedade na formulação e fiscalização das políticas por meio da participação social, trazendo a sociedade civil para dentro da Administração Pública de forma estruturada.

3) Como motivar servidores públicos a inovar constantemente?

A inovação torna o trabalho mais gratificante, pois permite que vejamos resultados concretos dos nossos esforços. Evidenciar como a inovação provoca impacto na vida das pessoas nos motiva, pois nada mais gratificante para quem atua no setor público do que conseguir efetivar sua missão pública de transformar para melhor a sociedade. Entretanto, para que nós, que atuamos no setor público, tenhamos coragem para inovar, a instituição pública precisa criar um ambiente de trabalho no qual a experimentação e o aprendizado com erros sejam incentivados. Só assim essas pessoas se sentirão à vontade para desenvolver seu potencial inovador.

Serviço: as inscrições para a Semana da Inovação da Enap podem ser feitas pelo site:

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Ação premiará negócios focados em gestão de resíduos com até R$ 30 mil

Fundação ENGIE e ABiogás instalam 18 biodigestores em escolas e comunidades

Ferrovias brasileiras viram exemplo internacional de prevenção e redução de impactos na fauna