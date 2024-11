3 dicas de como o potencializar as estratégias na Black Friday utilizando marketing de influência 

Às vésperas da Black Friday, o foco dos grandes varejos, e-commerces, startups e microempreendedores é garantir a conversão. E para quem possui parceria com influenciadores, a tarefa pode ser consideravelmente mais fácil.

Por meio de parcerias, as marcas conseguem ampliar o alcance das campanhas e fortalecer a credibilidade de seus produtos, o que aumenta as chances de conversão em um período tão disputado.

Segundo Bruno Pires, CEO & Co-founder da cely, agência especializada em criar e gerenciar projetos que conectam influenciadores e marcas, a capacidade dos influenciadores de inspirar e incentivar novas experiências, somados a uma campanha inteligente de marca tornam-se uma união poderosa e estratégica de comunicação.

"Unir o alcance dos influenciadores, que conquistaram a confiança e lealdade de suas audiências, a uma campanha bem planejada é fundamental para gerar engajamento verdadeiro. Esse vínculo é essencial não apenas para captar a atenção dos consumidores, mas também para transformar essa conexão em resultados concretos durante um período tão competitivo quanto a Black Friday", afirma.

Convidamos o especialista para dar três dicas de como ter sucesso fazendo parceria com influenciadores durante a Black Friday.

A segmentação é o primeiro passo para uma campanha eficaz

“O marketing de influência vai além de gerar vendas; trata-se de criar uma conexão genuína entre a marca e seus consumidores. Quando influenciadores se tornam porta-vozes da marca, a mensagem é transmitida de forma autêntica, gerando confiança. Investir em influenciadores alinhados ao público, aos valores e à região da marca proporciona maior conexão, maximiza o alcance, fortalece a identificação local e aumenta as chances de conversão, aproveitando nuances culturais e preferências específicas de cada área", pontua Bruno.

Entenda qual a melhor plataforma para seu negócio

“Compreenda as necessidades do seu negócio e explore as funcionalidades exclusivas de cada plataforma. No Instagram, por exemplo, os stories oferecem recursos como links diretos para produtos, compras instantâneas, contagens regressivas para promoções e tags de produtos. Nesse caso, focar em creators que dominem essas ferramentas pode ser estratégico para a conversão. Já no TikTok, é possível investir em estratégias de trends com creators alinhados a esse perfil, promovendo desafios, correntes, anúncios criativos de ofertas e liveshops", afirma Bruno.

Acompanhe as tendências do setor e inove

"Para se destacar, é essencial acompanhar as tendências específicas do setor e integrar inovações nas campanhas, aproveitando os diferenciais de cada influenciador e plataforma. Explore o estilo único de comunicação do creator e as preferências de seu público, adaptando o conteúdo para maximizar o impacto”, conclui Bruno.

