26 milhões de casos

O mundo já contabiliza mais de 26 milhões de infectados por coronavírus. O dado é da Universidade Johns Hopkins e foi atualizado hoje. Os Estados Unidos lideram o ranking, com 6,1 milhões. O Brasil está em segundo lugar. Movimentos recentes são observados mais de perto e a situação da pandemia no país sugere que o chamado platô pode estar ficando para trás.

Tecnologias digitais minimizam impacto econômico: nota técnica do escritório brasileiro da ONU para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) explica a necessidade do investimento das empresas em digitalização.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 151 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média Móvel — 03/09/2020 Média Móvel — 03/09/2020

O boletim Bússola traz um artigo sobre o fato de a Covid-19 no Brasil começar a perder espaço na mídia, apesar do alto número de mortes diárias, e passar a dividir os holofotes com outros temas, como, por exemplo, a proposta de Reforma Administrativa hoje; e outro artigo sobre a exigência cada vez maior dos consumidores para que empresas e marcas se posicionem claramente sobre assuntos relevantes. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Amazônia – Em ato na Alemanha, Greenpeace

Em ato na Alemanha, Microirrigação – Desafios e investimentos feitos na Índia

Internacional

Corporativo

Embraer

Queixas contra governo no Reclame Aqui

CEOs

Facebook

Varejo e Consumo

Bem-estar (em casa)

Faça você mesmo – Limpeza

Efeito colateral – Como o trabalho remoto

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.