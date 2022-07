Serasa Score: o que é, como consultar e por que acompanhar?

Quando você ouve falar na Serasa, o que vem à sua mente? Dívidas, restrições a nomes e consultas de CPFs? De fato, essas são algumas das questões mais associadas à empresa, mas saiba que não são as únicas.

A companhia também é a maior referência em análises e informações para decisões de crédito do Brasil, com um banco de dados próprio que armazena informações sobre o comportamento financeiro de consumidores de todo o país. Diariamente, são feitas 6 milhões de consultas por mais de 500 mil clientes, entre eles lojas, bancos e instituições financeiras, a fim de apoiar os seus negócios.

A Serasa também oferece soluções e ferramentas de controle e organização financeira, como o Serasa Score, uma funcionalidade que ajuda nos processos de concessão de crédito e realização de negócios. A seguir, entenda como ela funciona, como consultá-la e por que é importante acompanhá-la:

Serasa Score: acompanhar a pontuação pode ajudar a controlar e organizar melhor suas finanças. Clique aqui para começar junto do BTG Pactual!

Como funciona o Serasa Score?

O Serasa Score é um sistema de pontuação calculado com base em informações que indicam as chances de um determinado perfil de cliente pagar as contas em dia nos próximos 12 meses. De 0 a 1.000, quanto maior for a pontuação, maior a possibilidade de contratar crédito, já que o score de crédito é um dos itens avaliados na concessão de empréstimos, financiamentos e cartões.

Diversas redes de lojas, empresas de telefonia, seguradoras, bancos, instituições financeiras e prestadores de serviços avaliam o Serasa Score para conceder crédito aos consumidores.

Como consultar e por que acompanhar o seu Serasa Score?

O leque de canais disponíveis para consultar a sua pontuação é bem amplo. Se preferir, pode verificar pelo próprio site da Serasa ou pelo aplicativo do seu banco, desde que ele seja parceiro da Serasa – como é o caso, por exemplo do BTG Pactual.

No aplicativo do banco, os titulares têm acesso facilitado ao Serasa Score e ao Score Premium, um serviço de assinatura que monitora o seu CPF ou CNPJ em tempo real e avisa caso haja alguma mudança (como alteração no seu Score) para te proteger de fraudes, negativações, possíveis vazamentos de dados e uso indevido de informações. Ao contratar o Plano Premium no BTG Pactual, a mensalidade deste benefício é 100% gratuita.

Abra sua conta no BTG Pactual e aproveite o acesso a benefícios como o Serasa Score, Score Premium e mais!

Você também pode acessar o portal Serasa Premium para consultar todo o seu histórico de dados. Trata-se de um recurso bastante eficiente para garantir a sua segurança, principalmente nos dias de hoje, com o crescimento dos casos de vazamento de dados e crimes virtuais.

A pontuação do Serasa Score também integra as ferramentas das contas do BTG Banking. É monitorada e atualizada em tempo real, então, sempre que o seu CPF ou CNPJ for consultado, ou caso surja uma nova dívida ou alguma mudança na sua pontuação, você é alertado imediatamente. Além disso, depois de ativá-la, o cliente passa a receber relatórios quinzenais do Serasa Premium para ajudar no controle e organização das suas finanças.

Acesse o seu Serasa Score pelo BTG Pactual e tenha mais segurança e controle do que acontece na sua vida financeira