Qual é a diferença entre crédito pessoal e crédito consignado?

Solicitar crédito ao banco é algo que nem sempre é planejado, mas pode ser a solução frente a uma emergência ou até mesmo para a realização de um sonho. Não à toa, somente entre novembro de 2020 e novembro de 2021, o número de empréstimos no Brasil cresceu 19,7% de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Propague em parceria com a fintech de pagamentos Stone.

Seja uma emergência, seja uma decisão programada, há uma grande dúvida que ainda permeia essa operação bancária: quais as diferenças entre os principais tipos de crédito?

Existem diversas opções de crédito disponíveis — desde os financiamentos, que são muito conhecidos para a compra de bens mais caros, como carros e imóveis, até consórcios e cartões de crédito, que chegaram a movimentar R$ 2,6 trilhões em 2021 de acordo com um levantamento realizado pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Além das modalidades acima, existem outras duas que são muito populares: o crédito consignado e o crédito pessoal. Tendo em vista que todos podem precisar contratar uma dessas modalidades um dia, entender o que difere as duas operações é importante para tomar a melhor decisão baseado no seu perfil e no objetivo que será dado ao capital contratado.

Pensando nisso, listamos abaixo algumas das principais características dessas suas linhas de crédito.

Crédito consignado

A maior particularidade deste tipo de crédito é que ele é abatido diretamente do contracheque ou holerite do contratante. É muito comum entre funcionários públicos e pensionistas, já que é certo que essas pessoas receberão seus pagamentos, mas também é utilizado por pessoas que trabalham em empresas privadas, basta verificar se o RH da empresa possui convênio de consignado. O consignado também não conta com avalista, que é uma pessoa que se responsabiliza a pagar a dívida caso o contratante do crédito não pague. Por outro lado, ele fica limitado a 35% da renda mensal do contratante, não podendo exceder esse limite.

Dentre as vantagens dessa modalidade de crédito estão as taxas de juro mais baixas quando comparada com outras linhas de crédito e os prazos para pagamentos mais longos. De acordo com o Serasa, é comum que os bancos ofereçam prazos de até 120 meses para o pagamento.

Por outro lado, vale salientar que, caso o contratante perca o emprego, o restante do pagamento deve ser feito de uma só vez — e que você poderá ter dificuldade para renegociar o empréstimo em caso de necessidade.

Crédito pessoal

O crédito pessoal é um empréstimo concedido por instituições financeiras a pessoas físicas e o seu maior diferencial é a liberdade que proporciona aos contratantes. Isso porque, diferente de outras modalidades de crédito, o cliente que opta pelo crédito pessoal pode utilizar o dinheiro como desejar (para a compra de bens, viagens, investimentos, quitar dívidas dentre outros), sem ter de justificar os gastos. Além disso, também não é necessário deixar nada como garantia.

Outra vantagem dessa modalidade de crédito é a facilidade para a contratação — que pode, inclusive, ser solicitada pela internet.

