Perfil financeiro: o que é e como descobrir o seu?

Você já se perguntou como, muitas vezes, pessoas que ganham o mesmo salário conseguem manter padrões de vida diferentes? Ou até mesmo por que, enquanto você sofre para pagar as contas em dia no final do mês, aquele parente ou colega realiza pelo menos uma viagem para fora do país todos os anos? A resposta para essas perguntas pode ser resumida em duas palavras: perfil financeiro.

O termo é utilizado para se referir ao conjunto de comportamentos que cada indivíduo tem na hora de lidar com o dinheiro. Assim, com base em determinadas características, é possível identificar padrões e traçar perfis diferentes para cada pessoa – das mais organizadas financeiramente àquelas que não têm nenhum controle sobre o seu orçamento.

Quer descobrir qual é o seu perfil? Clique aqui e faça o teste gratuito!

Como descobrir meu perfil financeiro?

Entender como você lida com seu dinheiro e quais são os seus padrões de gasto é fundamental para levar uma vida mais tranquila. Afinal, tendo clareza sobre estas informações, é possível melhorar (ou manter) a sua organização financeira e agir para evitar dívidas, traçar metas de longo prazo e – por que não? – investir um percentual do seu salário no final do mês.

Pensando nisso, a EXAME apresenta o quiz Qual é o seu perfil financeiro?, um teste gratuito que vai te ajudar a identificar qual é o seu perfil e o que você pode fazer para desenvolver uma relação mais inteligente com o seu dinheiro a partir dele. Confira!