Painel solar: empresas de instalação podem financiar o projeto de seus clientes com o BTG Pactual

Com o aumento da demanda por sistemas de geração de energia solar, o mercado de instalação de painéis fotovoltaicos tem se mostrado muito promissor para empresas e profissionais que atuam nessa área.

Seja para reduzir os custos com energia elétrica, seja para contribuir com a preservação do meio ambiente, o fato é que cada vez mais as pessoas e organizações estão investindo nesse tipo de fonte limpa.

De acordo com um relatório divulgado recentemente pela BloombergNEF, a contratação de energia renovável por empresas privadas bateu recorde em 2022, avançando 18% em relação ao ano anterior, por exemplo.

Dentre as regiões que mais se destacaram, as Américas e Ásia-Pacífico foram as principais. No material, também é citado que o aumento na América Latina foi bastante impulsionado pelo Chile e Brasil.

Entretanto, algumas mudanças na legislação brasileira podem afetar empresas e profissionais que operam nesse campo.

Parcelas fixas equivalente à economia na conta de luz: clique aqui para oferecer um financiamento com essas condições para seu cliente

Taxação da energia solar

Conhecida popularmente como “taxação do sol”, essa medida nada mais é do que uma lei para cobrar a distribuição de energia até os imóveis.

Quando o consumo de uma propriedade era inferior ao que foi gerado pelo sistema fotovoltaico, a energia excedente ia para a rede de distribuição para ser “armazenada” e voltava como “crédito” para o consumidor.

Agora, no entanto, os imóveis que possuem sistema fotovoltaicos serão “taxados” por esse serviço de transmissão de energia até as residências, chamado de Fio B.

Segundo especialistas, o aumento no custo da conta de luz não deve ser significativo o suficiente para a captação de energia solar deixar de ser benéfica.

Porém, a mudança pode assustar quem ainda pretendia aderir ao sistema.

Financiamento com o Maior Banco de Investimentos da América Latina: clique aqui para oferecer para seus clientes

O que as empresas de instalação de painéis solares podem fazer?

Mesmo que o custo da instalação de painéis fotovoltaicos “se pague” ao longo do tempo com o acúmulo de economias na conta de luz, o dinheiro necessário ainda é um dos maiores empecilhos para aderir ao sistema.

Com o aumento no valor de uso por conta dessa lei, as distribuidoras e instaladoras podem sofrer uma perda de clientes. No entanto, há alguns caminhos para reverter a situação e aumentar o portfólio de pessoas interessadas em utilizar energia solar.

Uma dessas estratégias é realizar parcerias com bancos e ser um agente intermediário no financiamento entre a instituição bancária e o cliente.

Assim, é possível solucionar esse entrave e ainda receber uma garantia de pagamento.

Quer oferecer o melhor financiamento possível para seu cliente? Clique aqui e se torne parceiro do BTG Pactual Empresas

Financiamento através do BTG Pactual

Considerado o Maior Banco de Investimentos da América Latina pela revista Global Finance, o BTG é uma das organizações que estão ajudando a promover o empreendedorismo brasileiro e apoiando negócios como esse.

Para ajudar tanto as empresas que importam e revendem painéis solares quanto as responsáveis pela instalação, o banco financia até 100% do projeto para o cliente final, incluindo a aquisição dos equipamentos.

Não há valor mínimo e, para pessoas físicas, o prazo de pagamento é de até oito anos (para pessoas jurídicas, esse período é de seis anos).

As parcelas fixas são equivalentes à economia que o cliente vai ter na conta de luz. Além disso, o banco também oferece até 6 meses de carências para pagamento da primeira parcela.

Para conhecer mais sobre a proposta de financiamento do banco, basta acessar esta página ou clicar no link abaixo.

QUERO OFERECER O FINANCIAMENTO DO BTG PACTUAL PARA MEUS CLIENTES