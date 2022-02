Fluxo de caixa: 5 passos para não errar

Gerir um negócio é tão importante quanto criar um produto inovador. De nada adiantaria ter uma ótima ideia sem conseguir fazer uma boa gestão no dia a dia. Segundo o Sebrae, para que um negócio tenha sucesso, um dos principais pontos que o empreendedor de pequenas e médias empresas (PMEs) deve dominar é a gestão financeira do seu negócio. Técnicas de gestão auxiliam o empreendedor a entender sua realidade por meio do planejamento. Nesse cenário, o fluxo de caixa se mostra essencial – mas, apesar de parecer simples, muitos ainda se confundem na hora de fazer um bom fluxo de caixa.

O que é fluxo de caixa?

A premissa dessa ferramenta financeira é entender o presente para planejar um futuro do negócio. Assim, o fluxo de caixa analisa as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa. Para que ele funcione, deve ser alimentado e acompanhado constantemente, criando um verdadeiro histórico financeiro.

Existem diferentes maneiras de colocar a estratégia em prática, mas quanto maior for o número de informações financeiras, melhor para o negócio. Nesse cenário, ferramentas que facilitem o acompanhamento dessas informações de maneira automatizada podem ajudar.

Aqui vão algumas dicas para fazer um bom fluxo de caixa

1. Tenha as informações centralizadas

Existem inúmeros modelos de tabela de fluxo financeiro para se inspirar, mas o primordial é ter um local onde você possa anotar os valores recebidos e os valores de saída com as datas. Segundo o Sebrae, dentre os itens que não podem faltar nessa tabela estão:

A atividade dividida entre fluxo de caixa e saída de caixa;

Uma coluna para compra de mercadorias, outra para venda de mercadoria, pagamento de fornecedores e parcelamentos

Um local específico na tabela para anotar as datas das movimentações

2. Lance as informações na planilha diariamente

Ainda que a periodicidade possa variar, a melhor opção para o negócio é fazer um acompanhamento diário das informações. A longo prazo, essa opção trará mais conforto e segurança porque você saberá exatamente o quanto entrou e o quanto saiu do seu caixa – e quando isso aconteceu. Outra vantagem é a possibilidade de programar seus pagamentos a fornecedores e empregados e ter mais controle e clareza sobre as datas de todos os seus pagamentos.

3. Tenha sempre um capital de giro

O capital de giro corresponde à quantia necessária para que o empreendimento continue funcionando com todas as suas despesas (funcionários, fornecedores, entre outros) pagas e uma margem de lucro. Por esse motivo, é interessante cultivar a cultura de ter uma reserva no fluxo de caixa. Assim, em momentos de crises, como na da pandemia em decorrência do isolamento e fechamento provisório de muitos negócios, o seu empreendimento consegue continuar funcionando.

4. Invista na empresa

Investimento é algo que deve ser recorrente. Afinal, ter dinheiro para melhorar equipamentos ou contratar novos funcionários aumenta a qualidade do seu produto, o que pode aumentar sua rentabilidade e valor agregado. Com um fluxo de caixa bem executado, eventualmente você conseguirá guardar dinheiro para montar uma carteira pensando em aumentar o capital de giro do seu negócio.

5. Se ficar no vermelho, aprenda

Se você tiver problemas com o capital de giro, você corre o risco de ficar no vermelho. De acordo com o Sebrae, isso pode indicar diferenças nos prazos de pagamentos e recebimentos ou também, quando as diferenças entre os prazos de recebimentos são maiores do que os prazos dos pagamentos. Se isso acontecer, vale o esforço de parar e reavaliar a situação. "Como posso tornar o negócio saudável?", "O que posso mudar na organização para fechar no azul?". Com o BTG Empresas, você tem acesso a todas as informações necessárias para fazer esse tipo de avaliação.

E lembre-se: ninguém empreende apenas para pagar as contas, revisite seus objetivos e o plano do seu negócio.

