Dia dos Namorados: 5 dicas para vender mais em datas comemorativas

Verdade seja dita: o Dia dos Namorados não é uma data especial apenas para os casais apaixonados. Afinal, assim como outras datas comemorativas, a ocasião também é conhecida por sua importância comercial. Por conta da vontade das pessoas de presentear nesse momento, diversos comerciantes e prestadores de serviço encontram neste período uma grande oportunidade de lucrar ainda mais.

A compra de presentes, um almoço preparado em casa ou mesmo a ida a um restaurante são algumas das maneiras clássicas de comemorar a data e que geram um número de vendas nos estabelecimentos bem maior do que o de costume.

Para ter uma ideia, de acordo com uma pesquisa realizada em março pela área de Negócios da Globo em parceria com a Mind Miners, 72% das pessoas pretende presentear os seus parceiros no próximo Dia dos Namorados. Outros 32% pretendem ir a algum restaurante e 31% dos respondentes pretendem preparar uma refeição caseira. O que representa uma boa oportunidade de impulsionamento das vendas para empresas do varejo (digital e físico) e do setor de serviços, como shoppings e restaurantes.

Contudo, para que as vendas sejam verdadeiramente potencializadas, as companhias não devem apenas esperar a data chegar passivamente. É necessário um plano de ação.

Pensando nisso, separamos cinco dicas que podem ajudar você, empreendedor, a vender mais durante este período. Veja abaixo.

1 - Entenda o público alvo

Um passo necessário para qualquer empresa aumentar suas vendas, seja em uma data comemorativa ou não, é conhecer bem o seu público. Entender quais são as dores do cliente ajuda a criar comunicações mais assertivas e um produto mais bem feito também. O desenvolvimento de uma persona para o cliente da marca é uma forma de compreender isso melhor.

2- Prepare o estoque e o caixa

Durante datas comemorativas, é especialmente importante que as empresas estejam preparadas para administrar o alto volume de vendas. Faça um levantamento de quais itens tendem a ser mais buscados durante esse período para garantir a reposição do estoque -- especialmente se você estiver planejando oferecer descontos ou fazer promoções em cima de determinados produtos. Outro ponto essencial é conseguir manter um bom acompanhamento do fluxo de caixa e dos pagamentos. Quanto mais rápido e organizado for o processo, menores as chances de o empreendedor esbarrar com alguma adversidade no meio do caminho.

2 - Todo negócio pode participar

No caso do Dia dos Namorados, muitas empresas deixam de participar achando que seu ramo de atuação não condiz com a data. Mas, independente do dia que está sendo comemorado, toda marca pode adaptar seu produto, comunicação e promoções para participar da comemoração e chamar atenção dos consumidores.

3 - Customize a loja ou e-commerce

Para chamar a atenção dos consumidores durante um período festivo, decorar a fachada e interior da loja pode ser uma boa estratégia. Cores da data, figuras visuais que representem aquele dia, luzes e músicas temáticas no ambiente são apenas exemplos de como fazer isso. Além de chamar atenção, isso também cria um ambiente mais confortável para o consumidor.

Essa dica também vale para sites e e-commerce. Aposte em uma identidade visual que converse com a data e na criação de páginas exclusivas com a seleção de produtos temáticos para tornar seu ambiente virtual mais atraente.

4 - Otimizar o marketing e as comunicações

Durante o período comemorativo, uma campanha de marketing dedicada ao assunto é quase obrigatória, mas as empresas devem se planejar com antecedência para não perder o timing da data comemorada. Programe publicações temáticas e promocionais nas redes sociais, aposte em e-mail marketings sobre o assunto e, quando estiver chegando mais perto da data, intensifique as postagens sobre produtos.

5 - Invista em promoções

É comum em datas especiais o comércio adotar algumas condições promocionais. Descontos em produtos específicos, cupons de desconto, combos entre dois produtos que fazem sentido e brindes gratuitos ao realizar a compra são alguns exemplos.

