Demanda por voos internacionais cresce 367% em um ano

Ao que tudo indica, o brasileiro estava mesmo com saudades de viajar. Segundo dados divulgados no início de abril pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a demanda de passageiros por voos internacionais no país cresceu 367% em fevereiro, ante o mesmo período do ano passado. No total, cerca de 920 mil pessoas foram transportadas com origem ou para destinos fora do país.

O avanço da vacinação e a reabertura gradual das fronteiras desde o início do ano ajudam a explicar o porquê desse movimento. Mas a alta demanda por voos (somada ao aumento no preço dos combustíveis em decorrência da guerra) também contribui para elevar o preço das passagens.

De acordo com um levantamento feito pela Kayak, plataforma especializada em buscas e comparação de voos, dentre os 20 destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros em março, apenas Cancun não registrou alta nos preços das passagens quando comparado com o mesmo período do mês anterior. Voos com destino a Lima, Amsterdã e Paris, por outro lado, tiveram aumento de 20%, 17% e 16%, respectivamente. Veja mais detalhes na tabela abaixo.

Mas a verdade é que, apesar dos números assustarem, eles não precisam necessariamente significar o adiamento de seus planos de viagem. E que, com um bom planejamento, é possível organizar-se financeiramente para aproveitar as próximas férias no exterior. Pensando nisso, listamos abaixo algumas dicas para te ajudar nesse processo.

Como fazer um bom planejamento financeiro para viajar?

1. Defina um orçamento

O primeiro passo para conseguir juntar dinheiro para viajar é conhecer os custos da viagem. Separe um tempo para pesquisar sobre o destino escolhido, considerando gastos com transporte, comida, lazer, hospedagem e compras naquela cidade. Acrescente na conta também um valor extra para cobrir possíveis imprevistos ou passeios e compras de última hora. A partir disso, e com o roteiro em mãos, é possível estimar quanto você precisa poupar até o dia da viagem.

2. Otimize o roteiro

Se o orçamento final parecer muito acima do que você estava disposto a gastar incialmente, vale aprofundar a pesquisa para encontrar meios de enxugar os gastos. Dê uma olhada, por exemplo, nos sites dos pontos turísticos que você deseja visitar. Não raro, eles oferecem entrada gratuita em alguns dias da semana. Nos sites oficiais da cidade você também consegue descobrir se há formas mais econômicas de utilizar o transporte público (muitas vezes, a compra de um passe semanal ou mensal sai mais em conta do que a compra de bilhetes diários).

Outra maneira de tentar otimizar os gastos da viagem é priorizar hospedagens que incluam ao menos uma refeição (como o café da manhã) no preço da diária. Pode até parecer que não, mas estas pequenas economias fazem uma grande diferença no final da viagem.

3. Atenção ao câmbio

Um dos pontos cruciais do planejamento financeiro de uma viagem é o momento de compra de moeda estrangeira. Como este é um mercado que oscila bastante, a dica é comprar um pouquinho em cada semana que antecede a viagem. Assim, você pagará um preço médio e evita o risco de escolher a data da pior cotação.

4. Economize um pouco todos os dias

Com o orçamento e o roteiro definidos, é chegada a hora de colocar o planejamento financeiro em prática. Para ter a quantia estipulada no orçamento disponível na hora da viagem, é importante começar a economizar uma parcela da sua renda mensal com antecedência. Afinal, essa é a melhor maneira de juntar o valor necessário sem grandes sacrifícios.

Nesse sentido, um planejamento de gastos pessoais pode te ajudar a focar no novo objetivo e a evitar que você gaste tudo o que sobrar do seu salário com coisas supérfluas no meio do caminho, é interessante pensar em um limite de despesas nos meses que antecedem o embarque. Pensando nisso, o BTG Pactual decidiu incluir “o controle de gastos” no rol de serviços oferecidos pelo Finanças+, a ferramenta de gestão financeira do BTG Pactual Banking.

Assim, além de ter uma visão de seus gastos mensais separados automaticamente por categorias como lazer, comida e transporte (o que já ajuda a ter uma visão do todo para entender onde é possível cortar gastos e economizar), os clientes do BTG Banking também conseguem estabelecer um limite mensal para seus gastos dentro do próprio aplicativo do banco. A ferramenta não bloqueia nenhuma transação que ultrapasse o limite determinado pelo cliente, mas envia mensagens para alertá-lo sobre os gastos excedentes, o que ajuda a lembrar de voltar ao plano inicial para alcançar seus objetivos.

Vale destacar que, além de ser utilizada antes do embarque como forma de auxiliar na economia e planejamento, a solução também pode ser uma forte aliada durante a viagem em si, evitando que você ultrapasse o orçamento pré-estabelecido com souvenirs, jantares ou passeios de última hora.

