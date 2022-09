Custeio agrícola: o que é e como solicitar?

É evidente a importância do crédito rural no que diz respeito ao enfrentamento de um dos maiores desafios da atualidade: atender à crescente demanda global por alimentos. Afinal, a falta de recursos financeiros interfere diretamente na capacidade de produção dos produtores rurais.

Para se ter ideia, em um levantamento realizado pela Iniciativa para o Uso da Terra (Input), os pesquisadores afirmaram que, enquanto a falta de recursos financeiros limita a capacidade de produção no campo, um aumento nos empréstimos de crédito rural leva a melhorias em uma série de indicadores agropecuários, como a produção agrícola municipal, o PIB agropecuário, o PIB municipal total, a produtividade agrícola e a produtividade do trabalhador rural agrícola. “Um melhor acesso a crédito permite que os produtores tomem novas decisões que levam a maior produtividade”, diz o relatório.

É nesse cenário, com o objetivo de ajudar estes produtores a financiarem despesas com insumos no campo, que surgem as linhas de crédito agrícola. Dentre elas, está o crédito de custeio.

O que é custeio agrícola?

O custeio agrícola é uma modalidade de crédito rural destinada ao financiamento de despesas recorrentes nos ciclos produtivos da agricultura e da pecuária – como fertilizantes, insumos, defensivos e sementes. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o custeio agrícola tem o objetivo principal de “contribuir com a política de desenvolvimento da produção rural do país” e pode ser utilizado por produtores rurais, cooperativas e empresas relacionadas ao ramo.

Afinal, como solicitar?

Pessoas físicas, jurídicas e cooperativas agrícolas podem ter acesso ao custeio agrícola por meio de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Dentre elas, está o BTG Pactual Empresas – que se destaca por oferecer condições atrativas e taxas vantajosas (principalmente quando comparadas àquelas praticadas em operação entre participantes do próprio setor agrícola, como o Barter).

Outro ponto positivo do custeio agrícola oferecido pelo BTG Pactual Empresas é a agilidade do processo de solicitação de crédito, que pode ser feito em poucos minutos de maneira simples e intuitiva na página oficial do banco, sem a burocracia que caracteriza o crédito rural tradicional – mas com o diferencial do atendimento humanizado e personalizado oferecido pelo banco.

