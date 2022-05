Copa do Mundo 2022 no Catar: como organizar o seu dinheiro para ir

Faltam sete meses para o início da tão aguardada Copa do Mundo 2022, sediada no Catar, um dos países mais ricos do mundo. Com a abertura oficial prevista para o dia 21 de novembro para evitar a temporada de calor extremo no país árabe, ainda dá tempo de se planejar para ver os jogos de perto e viver o “sonho do hexa” com a seleção brasileira mais uma vez. A estreia do time na fase de grupos será no dia 24 de novembro, contra a Sérvia.

Mas quem deseja acompanhar tudo isso de perto precisa começar a preparação o quanto antes, considerando principalmente a organização financeira para dar conta de arcar com todos os custos envolvidos na viagem, como passagens aéreas, ingressos, hospedagem e alimentação.

Para te ajudar a se planejar e garantir o seu lugar nas partidas da Copa do Mundo 2022 com mais tranquilidade, ferramentas que auxiliam na organização financeira de maneira automatizada são excelentes opções. É o caso, por exemplo, do Finanças+, ferramenta de gestão financeira do BTG Pactual disponível dentro do próprio aplicativo do banco. Enquanto você usa a conta corrente e o cartão BTG, ela analisa seus hábitos financeiros e entrega comparativos, lembretes e sugestões que te ajudam a organizar as finanças no dia a dia.

Além disso, o Finanças+ também separa automaticamente os gastos dos clientes por categorias (como alimentação, lazer e entretenimento, contas, transporte, compras, dentre outras) e permite que você estabeleça um limite de gastos em cada categoria, o que pode ser extremamente útil para tomar decisões mais assertivas e não comprometer o orçamento durante a viagem.

Passagens aéreas

Os preços das passagens de avião dependerão da cidade onde você mora, já que os valores variam de acordo com o local de partida. Pesquisando por voos, é possível encontrar passagens da classe econômica saindo da cidade de São Paulo a partir de R$ 13,9 mil por pessoa. Dependendo do nível de conforto e número de escalas desejados pelo passageiro, os tíquetes se encontram acima dos R$ 25 mil.

Uma dica interessante é procurar em sites que comparam os valores oferecidos por diferentes empresas de aviação de maneira simultânea, como o ViajaNet ou o Submarino Viagens. Essas plataformas também permitem cadastrar um preço mínimo de preferência, assim, quando surgir uma promoção com esse valor para o trecho desejado, você será notificado.

Um ponto importante a se considerar é que, até assistir à grande final, com data marcada para 18 de dezembro, o torcedor vai precisar passar quase um mês inteiro no Catar. A boa notícia é que turistas brasileiros podem permanecer por até 30 dias no país sem a necessidade de visto.

Hospedagem

Para ajudar os milhares de visitantes estrangeiros que chegarão ao Catar nos últimos meses do ano, a organização oficial da Copa do Mundo disponibilizou algumas opções de hospedagem. O site qatar2022.qa/book, por exemplo, indica hotéis, apartamentos, acampamentos e até navios. O preço das reservas por pessoa varia de acordo com o tipo de acomodação, entre US$ 84 e US$ 945 a noite.

Para quem preferir, também existem ofertas de hospedagem em sites como Trivago, Booking ou Airbnb, mas é preciso ser ágil, pois estão diminuindo em quantidade e aumentando de preço.

Também vale a pena conferir as ofertas das agências de viagens. Há opções que incluem passagens aéreas e hospedagem em um único pacote, com a segurança de se ter uma empresa por trás na coordenação.

Ingressos

No site oficial da Fifa, o torcedor encontra diferentes tipos de ingressos, separados por categorias:

Ingressos para jogos pontuais , isto é, para uma partida específica;

Ingressos de torcedor , ou seja, para os jogos da fase de grupos de uma única seleção;

Ingressos condicionais de torcedor , para uma partida da segunda fase do torneio;

Série de ingressos para quatro estádios , um pacote para quatro partidas em dias consecutivos, em quatro arenas diferentes;

E ingressos de acessibilidade , que dão acesso a instalações e espaços adaptados a pessoas com deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

Cada categoria possui diferentes faixas de preço e estão sujeitas à disponibilidade.

Só em fevereiro, durante a primeira fase de venda dos ingressos para os 64 jogos, a Fifa recebeu mais de 17 milhões de pedidos. Já durante a segunda fase, que ficou aberta até 28 de abril, os preços variavam entre R$ 350 e R$ 7,8 mil, dependendo da partida e do assento escolhido.

Alimentação

Quando o assunto é comida, fica a seu critério definir o que e onde deseja consumir. As 7 cidades que sediarão as partidas do Mundial possuem opções variadas, de fast foods, restaurantes populares, até estabelecimentos mais sofisticados. Considerando 7 dias de viagem, você pode se programar para levar entre R$ 4.500 e R$ 6.000 para se alimentar por lá.

Conversão da moeda

A moeda oficial do Catar é o rial catariano, que vale cerca de R$ 1,39 na cotação atual. Mas, na verdade, não é preciso se preocupar tanto assim com essa moeda. Para quem for viajar, vale mais a pena calcular quanto dinheiro deverá levado em dólares.

No momento, a cotação da moeda americana está em torno de R$ 5,00. Mas especialistas explicam que é importante começar a montar uma reserva em dólar o quanto antes, para evitar comprar tudo de uma vez em um momento de alta do mercado.

Pensando em produtos financeiros, o cartão de crédito deve ser levado apenas para emergências, já que possui taxas mais altas. Nesse caso, os cartões de débito internacionais são uma alternativa melhor.

Além das despesas básicas já mencionadas (passagens aéreas, ingressos, hospedagem e alimentação), também inclua na conta uma média de quanto será preciso pagar para se deslocar nas cidades, momentos de lazer e outras compras.

Finanças+

Como já pontuamos no início desta reportagem, ferramentas de organização financeira podem ser grandes aliadas durante esse processo de planejamento. Esse tipo de organização é essencial para quem deseja alcançar grandes objetivos e sonhos, como vivenciar o espetáculo do maior evento futebolístico do mundo!

Com o Finanças+, você acompanha os seus gastos do mês e tem suas despesas classificadas automaticamente em categorias diferentes, representadas por gráficos simples. Assim, de forma bastante visual, é possível conferir quanto cada categoria “custa” para o seu bolso e até em quais estabelecimentos você tem gastado mais – o que facilita possíveis ajustes e maior economia.

