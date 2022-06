Oportunidade inédita: veja como usar seu FGTS para investir na Eletrobras

Aprovada na semana passada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a desestatização da Eletrobras trouxe consigo uma grande oportunidade para os investidores: a de rentabilizarem seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) com ações da maior companhia de energia elétrica da América Latina.

Estamos falando do Fundo Mútuo de Privatização (FMP), uma modalidade investimento criada no início dos anos 2000 como objetivo de viabilizar o investimento em ações de empresas estatais que passam pelo processo de privatização – e que, após 12 anos fechado, agora retorna ao público em uma oportunidade inédita.

A partir desta sexta-feira, 3 de junho, qualquer trabalhador que tenha recursos no FGTS poderá utilizar até 50% desse saldo para comprar ações da Eletrobras, uma companhia de setor-chave para a economia brasileira. A oferta terá a participação de pelo menos 12 bancos de investimentos, já habilitados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) junto à Caixa. O BTG Pactual será coordenador líder da oferta.

Para isso, o banco anunciou ao mercado o lançamento do Fundo Reference FMP FGTS Eletrobras. Acessível a partir de R$200, o ativo investirá pelo menos 90% de seu patrimônio em ações ordinárias da companhia, enquanto os outros 10% poderão ser investidos em títulos públicos federais de renda fixa.A taxa de administração é de 0,20% ao ano e a liquidez é D+4, o que significa que é possível resgatar o investimento quatro dias úteis após a solicitação. As reservas vão de 3 a 8 de junho..

Por que investir no FMP da Eletrobras?

A principal vantagem de investir no FMP da Eletrobras tem a ver com a oportunidade de potencializar o rendimento do seu FGTS. Isso porque, enquanto o rendimento-base do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (3% ao ano + a Taxa Referencial) está atualmente abaixo da inflação, as ações da Eletrobras (assim como outros ativos negociados em bolsa) apresentam elevado potencial de retorno. Vale destacar que, historicamente, empresas que passam por privatização costumam apresentar bons resultados após a conclusão do processo.

Quem entrou nas ofertas dos FMPs da Vale (em 2002) e da Petrobras (em 2000 e 2010), por exemplo, chegou a lucrar até 3.200%, segundo um levantamento recente realizado pelo portal SeuDinheiro.

É claro que, por se tratar de um investimento em renda variável, o investidor deve sempre avaliar se os riscos envolvidos na operação estão alinhados aos seus objetivos e perfil de investidor – e lembrar que ganhos passados não são garantia de retornos futuros.

Ainda assim, não há como negar que o Reference FMP FGTS Eletrobras do BTG Pactual se apresenta como uma alternativa extremamente promissora para quem busca a diversificação e a rentabilização do FGTS.

Mas, afinal, como usar o FGTS para investir na Eletrobras?

Para ter acesso a aplicação, antes é preciso informar seu interesse à Caixa Econômica Federal por meio do aplicativo do FGTS. Veja, abaixo, o passo a passo:

Acesse o app do FGT com seu login e senha;

Na tela inicial, selecione o card " Autorizar bancos a consultarem seu FGTS” (nesta aba, o investidor também poderá consular os valores disponíveis para aplicar no FMP);

Na tela inicial, selecione o card " Clique em “ Aplicação nos fundos mútuos de privatização FGTS” e selecione o fundo FMP ELETROBRAS ;

Aplicação nos fundos mútuos de privatização FGTS” e selecione o fundo ; Leia e aceite o Termo de Autorização para Habilitação FMP;

Na tela seguinte, escolha o Banco BTG Pactual na lista de Administradoras FMP e confirme sua seleção.

Após notificar a Caixa sobre a sua intenção de investir no FMP da Eletrobras pelo BTG Pactual; o investidor poderá solicitar a reserva junto ao banco, notificando seu assessor dentro do próprio aplicativo do BTG Investimentos de forma simples e intuitiva. Por sim, após essa solicitação, o investidor receberá o Termo de Adesão do Fundo e o valor solicitado para realizar a confirmação do pedido.

