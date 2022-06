Cashback ou pontos: qual programa é a melhor opção para você?

“Queridinho” dos brasileiros, o cartão de crédito é uma linha de crédito amplamente conhecida e utilizada no país. Saber usá-lo de forma inteligente é uma tarefa desafiadora, que ganhou ainda mais importância no atual cenário econômico nacional.

Porém, para além do crédito, esse produto financeiro também oferece uma série de vantagens e benefícios interessantes aos seus titulares. A maioria apresenta programas de fidelidade e recompensas, como cashback e pontos, que funcionam partindo de um sistema alimentado conforme o cliente utiliza o cartão. Dentre tantas opções disponíveis no mercado, é importante procurar por aquele cujos programas de benefícios atendam às suas necessidades específicas.

Para quem tem o hábito de viajar bastante, por exemplo, um programa de pontos que podem ser convertidos em milhas é interessante. Já para quem tem o objetivo de poupar dinheiro, programas de cashback ou que convertem gastos em investimentos podem ser mais vantajosos.

Mas, afinal, qual é o melhor, então? Pontos ou cashback? Para descobrir a resposta, é preciso conhecer cada um deles em detalhes e entender qual é a melhor opção para você, considerando o seu perfil, estilo de vida e hábitos de consumo. Confira a seguir:

Pontos

Programas de pontos são oferecidos aos clientes de diferentes operadoras de cartão de crédito. Ao realizar compras na função crédito do cartão, novos pontos são contabilizados e vão se acumulando, de modo que podem ser trocados por produtos ou serviços, como eletrodomésticos, eletrônicos, ingressos para shows e outros eventos, passagens aéreas e descontos em hotéis ou passeios. Cada produto ou serviço, normalmente, requer um número razoavelmente alto de pontos para ser comprado. Caso prefira, o cliente também pode converter esses pontos em milhas.

A maioria das instituições financeiras oferece pontos a cada real ou dólar gasto. Por isso, se você usa o seu cartão de crédito e faz parte do programa de pontos de sua operadora financeira, você provavelmente já tem alguns acumulados. É a opção mais indicada para quem consome bens e serviços variados com frequência através da função crédito.

Para impulsionar o acúmulo de pontos, uma dica valiosa seria realizar um planejamento financeiro para passar compras de valores altos no crédito, mas ainda sem desestabilizar suas economias.

Cashback

O cashback funciona como um tipo de reembolso, ou seja, ao invés de pagar um valor reduzido, como em um desconto, você paga o preço “normal” do produto e depois recebe um percentual desse valor de volta. Assim, parte do dinheiro gasto retorna diretamente na conta-corrente do consumidor.

Comparado ao programa de pontos, o cashback é um programa bem recente e, por isso, ainda não é tão conhecido e utilizado pelos brasileiros. Porém, não se engane: trata-se de um benefício bastante interessante, indicado, em especial, às pessoas que costumam passar compras de valor baixo ou médio no cartão de crédito, ou que não viajam com tanta frequência.

Outra vantagem é que, diferentemente do programa de pontos, o cashback tem maior prazo de validade. No caso dos cartões de crédito do BTG Pactual, por exemplo, o programa de cashback do banco, chamado Invest+, transforma parte dos gastos do cliente no cartão de crédito (tanto do cartão físico quanto do virtual) em investimentos. Assim, o benefício não expira e o cliente pode “esquecer” o investimento que ele continuará rendendo ao longo dos anos.

Uma opção vantajosa que oferece ambos os programas

No BTG Pactual, você também não precisa escolher apenas um dos dois programas. Isso porque os Cartões de Crédito BTG são modulares, isto é, você pode personalizá-los de acordo com as suas preferências, hábitos de consumo e estilo de vida. A ideia é que, assim, os clientes possam decidir quais benefícios fazem sentido para eles.

Lembre-se de que os programas de pontos e cashback não são excludentes, mas sim complementares, pois respondem a necessidades específicas de acordo com o momento e com a situação financeira de cada indivíduo. Sendo assim, ter acesso a quaisquer um deles é uma oportunidade bastante interessante. No BTG Pactual, com o seu cartão de crédito totalmente personalizado, você escolhe o tipo de fidelidade e os benefícios que mais fazem sentido para você.

