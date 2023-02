Cartão de crédito pode ser uma ferramenta estratégica no planejamento financeiro da família; entenda

Um belo centro comercial, um shopping novo, casas nobres espalhadas por todos os lados. Em 1958, Fresno, na Califórnia, era uma típica cidade americana que vinha crescendo rapidamente. Por isso, ela era o local ideal para um projeto para lá de audacioso que o Bank of America decidiu implementar em setembro daquele ano.

Em resumo, o banco enviou para 60 mil moradores um pequeno retângulo de plástico com seus nomes, endereços, uma data de validade e alguns números gravados. Quem recebeu o estranho objeto foi informado que ele servia como forma de pagamento para gastos de até U$ 500. Décadas depois, esse meio se consolidou como um dos mais utilizados no mundo e, hoje, dificilmente não é aceito por algum estabelecimento.

À essa altura, já dá para ter uma ideia do que estamos falando: eram os primeiros cartões de créditos administrados por uma empresa e aceitos de forma abrangente.

O que talvez não esteja claro - e que nem o Bank of America poderia imaginar na época - é o potencial dessa invenção para gerenciar as contas familiares sem complicação.

Cartão de crédito com acesso a sala vips de aeroportos, assistências e seguros? No BTG Pactual, sim. Clique aqui para solicitar o seu

Como usar o cartão de crédito para organizar as finanças

Além de uma ‘mão na roda’ para quem precisa realizar uma compra, mas não possui o dinheiro necessário naquele momento, o cartão de crédito também pode ser um grande aliado da família no planejamento financeiro. Afinal, ao concentrar todas as despesas em uma única fatura, é possível ter uma visão clara de onde o dinheiro foi utilizado e quanto isso representa do orçamento total.

No entanto, quando a família utiliza um único cartão para gerenciar as finanças, as coisas podem ficar complicadas. Imagine uma casa em que cada um tem uma renda diferente, mas acesso a um cartão com alto limite. Eventualmente, alguém pode acabar gastando mais do que poderia e comprometendo o pagamento.

Outra situação possível é duas pessoas precisarem utilizar o cartão no mesmo momento e terem que decidir entre si. Apesar dos benefícios, compartilhar um único cartão pode realmente ser desagradável.

Por isso, para oferecer mais praticidade aos seus clientes, o banco BTG Pactual disponibiliza até sete cartões adicionais. Assim, os dependentes podem ter limites alinhados com seus ganhos e ainda receber os mesmos benefícios que o titular da conta - como seguros, assistências e acesso a salas VIP de aeroportos.

Dê um BTG: clique aqui para solicitar um cartão de crédito do maior banco de investimentos da América Latina

As vantagens do “crédito compartilhado”

Além de ajudar na organização das finanças, o crédito compartilhado pode ser uma alternativa para os membros da família que ainda estão começando sua vida financeira e não possuem um score (pontuação baseada em pagamentos anteriores) alta o suficiente para pedir um cartão de crédito.

Em alguns bancos, os benefícios são os mesmos do cartão principal. No BTG Pactual, os clientes contam com:

Partilha flexível : os cartões adicionais do BTG Pactual podem ser compartilhados com familiares e amigos, desde que tenham mais de 12 anos. Essa função é útil para quem precisa dar poder de compra a um filho, funcionário ou amigo de confiança;

Programa de pontos : cada cartão adicional também acumula pontos, o que amplia ainda mais o acesso às recompensas do programa. Todos os pontos são direcionados ao CPF do titular da conta.

Uso exclusivo do crédito : os cartões adicionais funcionam apenas na função crédito, gerando maior controle para o titular da conta;

Controle de gastos : o titular do cartão pode definir o limite de gastos de cada cartão adicional, o que ajuda a controlar o orçamento e evitar surpresas desagradáveis na fatura;

Fácil gestão : o titular pode gerenciar os cartões adicionais a partir da sua conta no site ou aplicativo do BTG Pactual, facilitando a gestão dos gastos e das faturas;

Integração com carteiras digitais : os cartões adicionais podem ainda ser conectados em carteiras digitais e pagamentos por aproximação.

Para aproveitar estas e outras vantagens que o cartão do maior banco de investimentos da América Latina, o BTG Pactual, oferece, basta acessar o app BTG Banking e solicitar a inclusão de até sete dependentes.

QUERO SOLICITAR UM CARTÃO DE CRÉDITO DO BTG PACTUAL