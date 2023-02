BTG Pactual libera até R$ 2 bi em crédito para PMEs via programa do BNDES; veja como solicitar

Através do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito (PEAC), o BTG Pactual está concedendo empréstimos e financiamentos de até R$ 10 mi para pequenas e médias empresas estabelecidas no Brasil. A iniciativa surgiu através de uma lei criada em 2020 e, ano passado, foi aprimorada para ajudar ainda mais os empreendedores brasileiros.

Trata-se de um programa do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que reduz o risco de inadimplência para as instituições financeiras que concedem empréstimos e financiamentos.

“Em momentos de crise, torna- se especialmente difícil para pequenas e médias empresas conseguirem novos financiamentos ou empréstimos. As incertezas sobre os rumos da economia aumentam o risco de inadimplência, gerando insegurança às instituições financeiras”, explica o BNDES em sua página institucional.

Por isso, a retomada do PEAC-FGI é um sinal de incentivo ao empreendedorismo brasileiro e uma oportunidade para as empresas impulsionarem suas operações.

Para ser elegível, o empreendedor deve ter um faturamento anual de no máximo R$ 300 milhões. E, ao tomar o crédito, ele pode destinar os recursos de forma livre para investir no seu negócio.

Segundo o diretor do BTG Pactual Empresas, Felipe Monteiro, isso é especialmente importante em momentos em que o cenário econômico possui altas taxas de juros - como agora. Para ele, “essa estratégia possibilita o correto planejamento operacional e de investimento da empresa”.

“O FGI PEAC proporciona para pequenos e médios empresários acesso ao crédito com taxas mais competitivas além de carência mínima de seis meses para o primeiro pagamento. Essas são características pouco observadas no mercado de crédito convencional”, afirma o executivo.

Capital de giro com o BTG Pactual Empresas

Para ajudar a fomentar o empreendedorismo no Brasil e garantir que micro, pequenas e médias empresas tenham a oportunidade de desenvolver seus negócios, o BTG Pactual Empresas está oferecendo condições especiais para seus clientes. Ao solicitar um empréstimo ou financiamento com o banco, o empreendedor tem direito a:

Carência de 6 meses

Pagamento parcelado em até 36x

Taxa a partir de 1.6% a.m

IOF isento para empresas com faturamento de até R$ 300 milhões por ano

