BTG Pactual disponibiliza investimento em criptoativos direto em seu app; conheça as opções

Se antes investir em criptoativos era algo muito distante da realidade dos brasileiros, agora todos podem aproveitar as oportunidades desse novo mercado. O BTG Pactual está oferecendo mais de dez criptomoedas como opção de investimento direto em seu aplicativo e com uma taxa de operação de apenas 1%.

No portfólio, é possível encontrar as moedas mais relevantes do mercado, como Bitcoin, Ether, Solana, PolkaDot, Cardano, USDC, Chainlink, Matic, Sandbox e Decentraland. Além disso, a pessoa investidora pode começar aplicando valores pequenos, como R$ 100, e ir aumentando o patrimônio ao longo do tempo.

Segundo o diretor de Digital Assets do BTG Pactual, André Portilho, a ideia é trazer as melhores opções do mercado para os clientes.

“Os ativos estão em linha com nosso objetivo de oferecer produtos que tenham relevância e reputação no mercado cripto”, afirma o executivo.

Para ele, é importante que esses ativos estejam dentro da proposta de valor do banco, trazendo diversificação e novas oportunidades de investimento.

É seguro comprar criptomoedas?

Assim como o nome indica, essas moedas virtuais e descentralizadas são criptografadas usando uma espécie de banco de dados avançado (blockchain) que registra todas as movimentações, mas não revela informações pessoais e nem pode ser modificado por terceiros. Por isso, comprar criptomoedas é tão seguro quanto deixar o seu dinheiro em um banco tradicional.

O que acontece é que muitas corretoras armazenam as moedas em carteiras digitais conectadas à internet e, nessa área, ficam salvas as chaves de acessos de seus clientes. A partir daí, hackers se aproveitam dessa fragilidade e promovem ataques.

Justamente por isso é importante procurar por instituições financeiras com uma boa reputação no mercado e capacidade técnica para evitar esse tipo de problema. O BTG Pactual, por exemplo, é considerado o maior banco de investimentos da América Latina e já possui quase 40 anos de história.

Como investir em criptoativos no BTG Pactual?

Para começar a investir no mercado que já cresceu 35% apenas no primeiro mês de 2023, basta criar uma conta no app BTG Investimentos e dispor de uma quantia mínima de R$ 100. No aplicativo, há mais de dez opções de moedas e, em caso de dúvidas, é possível solicitar um atendimento premium especializado em criptoativos disponível 24h.

Para análises mais completas, os clientes também podem contar com o time de research do banco, que possui mais de seis anos de experiências em ativos digitais e é um dos mais completos do mundo.

Em 2021, por exemplo, o BTG Pactual recebeu o prêmio de ‘Melhor equipe de Research na América Latina’ pela revista Institutional Investor.

Para quem busca diversificar os investimentos sem abrir mão da segurança, investir através do BTG Pactual é uma ótima opção.

