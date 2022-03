BTG Banking oferece ferramenta para organizar finanças e gastos pessoais

Manter um controle financeiro não é uma tarefa que entra com recorrência na lista de afazeres dos brasileiros. Segundo uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 45% das pessoas não fazem controle do próprio orçamento. E a maioria (59%) daqueles que incluem a função nas atividades principais do mês ainda encontram dificuldades em quais ferramentas utilizar no processo.

Por isso, o BTG Banking disponibiliza para os usuários o Finanças+, uma ferramenta de organização financeira dentro do próprio aplicativo do banco. A funcionalidade utiliza tecnologia e inteligência de dados para melhorar a relação do cliente com o dinheiro.

Na prática, o Finanças+ organiza automaticamente para o cliente os gastos da sua conta e cartão de acordo com a categoria (alimentação, lazer e entretenimento, contas, transporte, compras etc) e ainda possibilita que o cliente crie limites de gastos para acompanhar durante o mês. O App vai avisando conforme você chega próximo do limite e também traz dicas para facilitar a gestão das finanças no dia a dia. O objetivo é simplificar a rotina do cliente e ajuda-lo a tomar decisões mais conscientes.

Conheça os benefícios do Finanças+

Acompanhamento de gastos

Com o Finanças+ é possível acompanhar seu total de gastos no BTG Banking dentro do mês, em meses anteriores e suas parcelas para meses futuros. Os gastos são automaticamente distribuídos por categorias (26, no total) e por estabelecimentos. Essa categorização acontece de forma automática para auxiliar na organização das movimentações sem que o cliente precise atribuir manualmente. A ferramenta oferece uma maneira visual para entender melhor os próprios hábitos financeiros.

Limite de gastos

Outra função do Finanças+ é o limite de gastos. É possível definir um valor máximo de quanto se quer gastar por mês e acompanhar se está dentro do planejado. Essa personalização pode ser feita, inclusive, dentro de cada categoria de gastos. No caso de o cliente acabar ultrapassando algum limite, o sistema envia alertas para ajudá-lo a seguir o plano, mas não há o bloqueio de nenhuma transação que ultrapasse o valor definido.

Dicas e análises personalizadas

Através de análises feitas com base nos gastos pessoais de cada um, o app do BTG Banking envia dicas práticas e personalizadas para ajudar o cliente a seguir o seu plano, economizar e entender as próprias finanças. O app ainda mostra uma visão geral em insights frequentes para que o usuário consiga equilibrar seus gastos entre as categorias da forma que se adequar melhor ao seu estilo de vida.

