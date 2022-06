8 destinos mais procurados e como se planejar financeiramente para conhecê-los

É difícil encontrar alguém que não goste de viajar. No mundo todo, viagens são consideradas uma das principais formas de lazer - e isso certamente não é diferente no Brasil. Com o mês de julho se aproximando, muitos brasileiros têm se preparado para passar a temporada de férias em algum lugar especial com a família, com os amigos ou com a pessoa amada.

Neste ano, certos destinos nacionais e internacionais estão em alta na indústria do turismo. Alguns são favoritos de longa data dos turistas brasileiros e estrangeiros, enquanto outros são opções emergentes, que estão ganhando cada vez mais popularidade. O Catar é um exemplo disso. Como irá sediar a Copa do Mundo de 2022, o país está entrando no mapa-múndi de inúmeros viajantes ao redor do mundo.

Nos preparativos para a viagem, a maior prioridade deve ser, sem dúvidas, como se planejar e organizar financeiramente. Um ótimo caminho para manter suas finanças organizadas antes, durante e depois da viagem seria fazer uso de alguma ferramenta que permita separar a sua renda e gastos em categorias, bem como visualizar as suas movimentações mensais.

Saiba que, no caso de passagens domésticas, é recomendado que os viajantes comecem a se planejar com pelo menos 30 dias de antecedência, a fim de encontrar as oportunidades com melhor custo-benefício. Já para os destinos internacionais, a recomendação se amplia para, no mínimo, 3 a 4 meses de antecedência.

Pensando em te ajudar nessa tarefa, a seguir, reunimos os 8 destinos turísticos mais procurados do mundo, além de mais informações sobre o Finanças+, a recomendada ferramenta de planejamento financeiro do BTG Pactual para agregar aos seus preparativos. Confira:

1. Orlando (Estados Unidos)

Para os próximos dois anos, a cidade de Orlando, na Flórida, é apontada como o local mais procurado pelos viajantes. Famosa principalmente pelos diversos parques temáticos do Walt Disney World, Orlando também é apreciada pela sua gastronomia, museus, praias e lojas de grandes marcas. É a viagem dos sonhos de muitos brasileiros, excelente escolha para quem gosta de diversão em família ou com os amigos.

2. Londres (Reino Unido)

Uma cidade que reflete o século XXI, ao mesmo tempo em que conta histórias de muitos séculos passados: essa é Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido, amada por turistas de todos os lugares do globo.

Com ruas que abrigam tanto prédios antigos quanto arranha-céus hipermodernos, alguns pontos turísticos londrinos se destacam, como o Rio Tâmisa, que cruza a cidade de oeste a leste, o Big Ben, o Palácio de Buckingham (residência oficial da Família Real Britânica), e os parques, museus e monumentos. É o destino preferido de muitos amantes de história e cultura, já que quase todos os museus da cidade podem ser visitados de forma gratuita.

3. Paris (França)

Há anos, a França é o país mais visitado do mundo - e não é difícil entender o porquê. Conhecida como o centro mundial da arte, moda, perfumaria, gastronomia e cultura, Paris, capital da França, é um ícone do turismo internacional.

Clima romântico, história, beleza e sofisticação, viajar para Paris é uma experiência para a vida toda. E pensar na capital também significa se lembrar dos seus maiores pontos turísticos, como a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame e o Museu do Louvre, além dos famosos restaurantes, cafés ao ar livre e lojas de estilistas consagrados.

4. Roma (Itália)

O grande número de museus, a arquitetura exuberante e a gastronomia fazem com que a Itália esteja na lista de desejos de muitos viajantes, principalmente a sua capital, Roma, que é uma influência em arte, arquitetura e cultura há quase 3 mil anos.

A cidade possui monumentos reconhecidos mundialmente, como o Fórum Romano, a Fonte de Trevi, o Coliseu e a própria Cidade do Vaticano, onde se encontra a famosa Basílica de São Pedro. Sempre no topo da lista dos destinos mais procurados por brasileiros, Roma é um cartão postal histórico com muita identidade.

5. Bali (Indonésia)

Para além da Europa e da sua vasta história, existem centenas de outros destinos de tirar o fôlego. Bali, na Indonésia, certamente é um deles. Cobiçada por viajantes de todos os cantos do planeta, a ilha paradisíaca se destaca pelas suas praias de areia branca e por selvas densas, com templos antigos que guardam relíquias do tempo. Naquela porção de terra, também existem vulcões, lagos e até campos de arroz para visitar.

6. Cancún (México)

Voltado para o litoral do Oceano Atlântico e Mar do Caribe, Cancún, no México, é um dos destinos mais badalados do mundo, com opções de lazer, descanso e diversão para todas as idades. De fato, a região parece oferecer de tudo um pouco: praias paradisíacas, passeios de barco, parques, sítios arqueológicos, inúmeras lojas, hotéis de luxo, bares, boates e festas, sem falar da gastronomia bastante elogiada.

Além de destino turístico, o lugar também transborda riqueza cultural e histórica, guardando as ruínas impressionantes da civilização Maia. Hoje, além de Cancún, outras cidades próximas também são bem populares na região, como Playa del Carmen, a rústica Tulum e a Riviera Maia, uma área com hotéis de grande porte.

7. Dubai (Emirados Árabes Unidos)

Localizada na região do Oriente Médio, em 2022, Dubai está levando a coroa do destino mais popular do mundo, de acordo com diversos rankings e listas turísticas deste ano.

A cidade ultramoderna é literalmente uma criação humana, resultado de uma projeção arquitetônica e tecnológica de ponta sobre uma área desértica. Lá, os viajantes se deparam não apenas com o edifício mais alto da Terra, mas também com praias douradas, restaurantes de classe mundial e hotéis impecáveis, inclusive o único hotel sete estrelas do globo.

8. Nordeste do Brasil

Foi há relativamente pouco tempo que os destinos nacionais caíram no gosto dos viajantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Os lugares mais populares são aqueles próximos à natureza, como praias, montanhas, cânions, serras e regiões ribeirinhas.

O foco da vez está nas cidades do Nordeste brasileiro, que estão ganhando cada vez mais popularidade na indústria do turismo. São exemplos de destaque Natal (RN), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Recife (PE), Salvador (BA), Porto Seguro (BA), João Pessoa (PB) e Aracaju (SE).

Como se planejar e organizar financeiramente para a viagem?

