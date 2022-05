6 dicas práticas para evitar dívidas no cartão de crédito

O cartão de crédito é um produto financeiro amplamente conhecido e utilizado no Brasil. Para muitos, é uma linha de crédito bastante vantajosa, confortável e conveniente, mas é preciso ter um cuidado especial com os seus prazos e limites para que esse recurso trabalhe sempre a seu favor, e nunca contra você.

A fim de te ajudar nessa tarefa, selecionamos seis dicas fundamentais para aprender a gerenciar os seus gastos pessoais, evitar dívidas e aproveitar as vantagens do cartão de crédito de forma inteligente e consciente:

1. Defina um limite pessoal

Estipular um teto para manter os gastos sob controle é essencial. Levante seus rendimentos e determine a quantia máxima que você será capaz de pagar mensalmente - este será o valor máximo que a sua fatura deverá ter por mês.

É recomendado que o limite seja de, no máximo, 50% da sua receita líquida. Os bancos costumam liberar um valor arbitrário, mas você pode ajustá-lo como preferir.

2. Tenha atenção ao prazo de vencimento da fatura

Com tantas contas de produtos e serviços para quitar todos os meses, é comum esquecer de pagar algumas no fluxo. Mas nada se compara ao problemão que seria esquecer de pagar a fatura do cartão de crédito, dados os juros altíssimos que começam a ser cobrados em decorrência desse atraso.

Então, esteja sempre atento à data de vencimento da sua fatura. Anote o dia na sua agenda, configure lembretes ou notificações no celular ou no próprio aplicativo do banco para ser avisado assim que a data chegar mensalmente.

3. Anote e acompanhe os gastos

Para garantir que tudo esteja sob controle, é importante ter visibilidade sobre seus gastos. Mas isso não significa que você precisa anotar tudo manualmente. Hoje, já existem maneiras de fazer esse acompanhamento de maneira automatizada.

No aplicativo do BTG Pactual, por exemplo, além de acompanhar seus gastos diários, os clientes têm uma visão das categorias (alimentação, lazer, compras, etc.) que mais pesam em seu orçamento e recebem dicas de organização de acordo com seus hábitos financeiros.

4. Fuja de compras desnecessárias e impulsivas

O cartão de crédito dá a falsa impressão de que temos mais dinheiro e que podemos gastar mais. Mas sabemos que não é assim: limite não significa dinheiro na conta!

Às vezes, pode ser difícil controlar o impulso, principalmente ao se deparar com “ofertas imperdíveis” e promoções com bom custo-benefício. Porém, antes de sair gastando, é essencial ponderar se você realmente precisa daqueles produtos ou serviços, ou se é só um desejo impulsivo. Pesquise, compare preços e, se perceber que aquilo realmente não é tão necessário, adie a compra até tomar uma decisão mais consciente.

5. Não exagere nos parcelamentos

Nem todas as compras precisam ser parceladas. Sempre que possível, pague à vista.

O ideal é ter moderação, já que os parcelamentos podem atrapalhar a noção do que foi gasto com um produto. Lembre-se de que, mesmo parcelada, cada compra tem um valor inteiro específico. Ao final de cada mês, as parcelas se acumularão com outras contas, o que pode dificultar o pagamento da fatura nos meses mais apertados. Por isso, sempre avalie se realmente há necessidade de parcelamento e evite se comprometer com muitas parcelas.

6. Aproveite programas de descontos e benefícios

A maioria dos cartões de crédito oferece programas de recompensas e benefícios muito interessantes aos seus titulares, como cashback, milhas, pontos e anuidade zero. É importante procurar por um cartão de crédito cujos programas de benefícios atendam às suas necessidades específicas.

Para quem tem o hábito de viajar bastante, por exemplo, um programa de milhas pode ser interessante. Já para quem tem o objetivo de poupar dinheiro, programas de cashback ou que convertem gastos em investimentos podem ser mais vantajosos.

Pensando nisso, o BTG Pactual oferece cartões de crédito modulares. A ideia é que, assim, os clientes possam escolher quais benefícios fazem sentido para ele. Uma das opções é o Invest+, programa de recompensa do banco que transforma os gastos do cliente no cartão de crédito em investimentos.