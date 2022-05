5 lições de grandes investidores para ter sucesso nos investimentos

Alguns investidores bastante conhecidos são considerados verdadeiras lendas do mercado financeiro. Nomes como Warren Buffett, Luiz Barsi, Harry Markowitz e Peter Lynch, por exemplo, são tão importantes nesse meio que é praticamente impossível encontrar um investidor que não os conheça. Referências por suas estratégias aplicadas ou por terem dominado certos ativos, eles moldaram a forma de investir de uma legião de investidores. Ainda hoje, seguem influenciando o mercado financeiro com as suas declarações, contribuições e atividades recentes.

Sendo assim, conhecê-los e estudá-los pode abrir portas para conhecimentos e aprendizados sobre investimentos que “não se encontram nos livros”. Seja para um iniciante, ou mesmo para um especialista, as lições dessas figuras têm muito a ensinar sobre as dinâmicas do mercado financeiro e podem inspirar importantes decisões de investimento.

Confira a seguir 5 lições valiosas de grandes investidores para investir com sucesso e aumentar o seu patrimônio:

1. Preço é o que você paga; valor é o que você recebe

Nada mais justo do que começar com um ensinamento daquele que é considerado o maior investidor de todos os tempos: Warren Buffett. Com um patrimônio líquido de US$ 115,5 bilhões aos 91 anos, o megainvestidor americano tem feito escolhas acertadas há décadas.

Conhecido por seguir a estratégia Buy and Hold - isto é, comprar ações e mantê-las com você por anos, sem se deixar levar por variações de curto prazo - uma das maiores características de suas escolhas também está no value investing, ou seja, no investimento em valor.

Para Buffett, a frase “preço é o que você paga, valor é o que você recebe” é um guia para boas decisões na hora de comprar ativos. “Preço é o que você paga” remete a não ficar atrelado ao número por trás da ação negociada, mas sim sobre o que tal ativo pode te devolver, seja em valorização ou em proventos, como a sequência da frase explicita: “valor é o que você recebe”.

2. Procure oportunidades “fora da manada”

Outra lição valiosa de Warren Buffett é resistir ao “efeito manada” e encontrar oportunidades “fora da curva”. Isso não significa “jogar contra o mercado” sem discernimento, mas sim entender quando há fundamentos para uma tendência de mercado e quando não há, ou seja, quando o movimento é mesmo real, ou quando é incentivado por alguma irracionalidade. Se for o segundo caso, vale procurar por oportunidades de ganho para explorar enquanto é tempo.

3. Invista somente naquilo que você conhece

Peter Lynch é outro nome bastante prestigiado no mercado financeiro. Durante os 13 anos em que esteve à frente do Magellan Fund, o gestor de fundos conseguiu rentabilidade média anual superior a 29% e aumentou o capital do fundo de US$ 18 milhões para cerca de US$ 14 bilhões.

Uma das maiores lições que o megainvestidor americano já compartilhou com o mercado é aplicar o seu dinheiro apenas no que você conhece e é capaz de explicar. Antes de realizar qualquer aplicação, procure entender como funciona a rentabilidade e os riscos envolvidos. Se for uma ação, entenda a empresa, seu modelo de negócio, acompanhe os relatórios divulgados pela área de relação com investidores e saiba quais são seus pontos fortes e fracos.

4. Diversificar é diferente de pulverizar

No mercado financeiro, é comum ouvir sobre a importância de diversificar seus investimentos, montando um portfólio com ativos de várias classes variadas. Bom, até certo ponto, é verdade, mas é preciso ter cuidado.

Para Harry Markowitz, economista estadunidense bastante prestigiado no mercado, reconhecido como o criador da teoria moderna do portfólio e vencedor do Nobel de Ciências Econômicas de 1990, é essencial que os investidores saibam distinguir diversificação de pulverização. Segundo ele, diversificar a sua carteira de forma excessiva pode gerar perdas por boicote a possíveis oportunidades de ganho (pulverização). No entanto, diversificar pouco também é arriscado.

Para o especialista, o ideal é construir uma carteira de investimentos com 15 a 20 ativos. Mais do que isso, o investidor passa a pulverizar os ganhos.

5. Disciplina e paciência são fundamentais ao investir

A última lição é fruto da trajetória do maior investidor individual brasileiro, Luiz Barsi Filho. Com um patrimônio acumulado de R$ 4 bilhões aos 83 anos, Barsi aponta a disciplina e a paciência como as maiores virtudes da sua história como investidor.

Segundo ele, acumular patrimônio exige tempo, foco e trabalho, com investimentos constantes e consistentes. A paciência é ainda mais essencial quando nos deparamos com promessas de dinheiro fácil e ganhos que não condizem com a realidade. Para o megainvestidor, só depois de compreender que o tempo é o seu aliado e que o enriquecimento é um processo, você será capaz de fazer escolhas que te ajudarão a formar a carteira de ativos dos seus sonhos.

