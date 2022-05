15 termos que todo empreendedor precisa conhecer e entender

Empreender é um dos sonhos de muitos brasileiros, afinal, de acordo com um levantamento realizado pelo SEBRAE, apenas no ano de 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram os seus pequenos e médios negócios.

De acordo com a instituição, empreender é saber identificar problemas, necessidades ou oportunidades e abraçar aquela problemática com uma solução inovadora, seja um negócio, um movimento ou até mesmo um projeto.

Mas, para além da palavra empreendedorismo, existem diversos termos que estão presentes no dia a dia dos responsáveis pelo negócio, em situações como reuniões com clientes e negociação com fornecedores ou possíveis investidores. Dominar os termos comuns do meio faz com que o empreendedor esteja mais preparado para lidar com cada etapa do processo.

Confira abaixo 15 termos (e suas definições) que te ajudarão a gerir melhor o seu negócio.

1 - Benchmarking

O benchmarking é a prática de analisar com cuidado os negócios concorrentes para apontar diferenças e aprender sobre novas tendências, tudo isso para trazer melhorias para o seu empreendimento.

2 - Capital de Giro

O valor do capital de giro de uma empresa é a quantia que aquele negócio precisa para continuar com as suas operações em dia. Um capital de giro negativo indica que a empresa está gastando mais do que está recebendo, e o capital de giro positivo é o exato oposto, quando a empresa está recebendo mais do que gasta, e, consequentemente, está lucrando.

A atenção redobrada à saúde financeira da empresa é sempre importante, especialmente no caso das pequenas e médias empresas, que, geralmente, contam com um capital menor.

3 - Compliance

O termo significa basicamente cumprir com as regras. É estar sempre de acordo e dentro dos regulamentos, obrigações legais e diretrizes de atuação do seu negócio.

4 - Networking

Engloba toda a rede de relacionamentos da organização. Manter relações harmoniosas com fornecedores, negócios do mesmo ramo e possíveis investidores é sempre crucial para a progressão de um negócio.

5 - KPI

KPI é a sigla em inglês para “Key Performance Indicator'' e a tradução mais adequada seria “Indicador chave de performance”. É uma maneira de medir se os objetivos da empresa estão sendo alcançados. KPI's podem ser medidos por diversas métricas como leads, tráfego, taxa de conversão, número de assinantes de uma newsletter, entre outros.

6 - Franquia

Empreendedores devem entender o que são as franquias pois esse é um tipo de negócio que pode ser benéfico para eles. Um modelo de negócio já definido, uma marca conhecida e um plano de desenvolvimento prévio são algumas das vantagens das franquias.

7 - Marketing Digital

O marketing digital corresponde a todas as comunicações realizadas entre uma organização e seus públicos pelo meio digital. Estar presente e ativo em diferentes canais digitais é necessário e pode ajudar o empreendedor a promover a sua marca.

8 - Métricas

São formas de medir os resultados e andamento do marketing realizado pela empresa, além de outras áreas. Analisar com cuidado as métricas é necessário para aprimorar o que está fraco, continuar aquilo que está forte e ficar atento a novas tendências.

9 - Breakeven

O termo significa um ponto de equilíbrio, quando a receita da empresa é o suficiente para arcar com os seus gastos de produção. É um marco zero, um ponto onde não há mais prejuízo e um passo para a geração de lucro.

10 - ROI

ROI, sigla em inglês para “Return on Investment”, em português, “Retorno Sobre o Investimento”. É o cálculo que mostra o retorno que a empresa teve sobre o quanto ela investiu. A fórmula mais simples para cálculo de ROI é:

ROI = (Ganho obtido – Investimento) / Investimento

11- CRM

CRM é a sigla em inglês para “Customer Relationship Management”, em português “Administração de relacionamento com consumidores” Além de sistemas para registro e administração de consumidores, CRM é também um conjunto de práticas para relacionamento com o consumidor, para gerar proximidade e fidelidade do cliente para com a marca.

12- Aceleradoras

As aceleradoras são empresas privadas que investem em empreendimentos menores e que acreditam ter um grande potencial de sucesso.

13- Outsourcing

Significa terceirização. Terceirizar algumas tarefas faz parte da rotina de qualquer empreendimento, serviços como limpeza e segurança por exemplo são comumente feitos por empresas especializadas.

14- Lucro presumido

É um regime em que a empresa paga seus impostos, como o IRPJ e CSLL, baseado numa estimativa do que seria o lucro líquido real.

15- Lucro real

Diferente do lucro presumido, em um regime de lucro real os impostos a serem pagos pela empresa são calculados baseado no seu lucro líquido em determinado período.