Zanin pede manifestação da PGR em recurso da Starlink contra bloqueio de contas bancárias

No 2º turno, Nunes tem 54,1% e Boulos, 27,8%, diz pesquisa Futura

No 1º turno, o levantamento mostra Marçal com 26,2% das intenções de voto, empatado tecnicamente na liderança com Nunes, que aparece com 23,9%, e o deputado federal Guilherme Boulos, com 20,6%