Cidade de SP abre xepa para vacinação de crianças; veja como se inscrever

A prefeitura de São Paulo abriu a xepa de vacinas contra a covid-19 para as crianças de 5 a 11 anos. O processo é ser semelhante ao que ocorreu com os adultos durante o ano de 2021. O objetivo é aproveitar os frascos abertos de vacina, que têm dez doses e precisam ser aplicadas em até 12 horas após a abertura. Com isso, crianças fora do grupo prioritário podem receber de forma antecipada o imunizante da Pfizer.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o responsável pela criança deve se dirigir até a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da sua residência ou da escola. No local, é necessário fazer um cadastro e deixar um telefone de contato. Caso haja disponibilidade, o posto de saúde vai entrar em contato. Para receber a dose da xepa, é necessário apresentar um comprovante de residência.

A vacinação das crianças entre 5 e 11 anos na cidade de São Paulo começou nesta segunda-feira, 17, para aquelas com comorbidades, deficiência permanente e população indígena. A aplicação ocorre apenas nas UBSs e AMAS/UBS Integradas da capital paulista, entre às 8 horas e 19 horas - para adultos a aplicação começa às 7 horas. Os responsáveis precisam apresentar documento da criança e documentos que comprovem a comorbidade.

Segundo a prefeitura, a cidade recebeu do Ministério da Saúde 64 mil doses para esta fase da campanha, mas há 236 mil crianças com comorbidades na cidade, de acordo com cálculos do governo municipal. A previsão é de que a vacinação para crianças sem comorbidades comece na segunda semana de fevereiro e será feito de forma escalonada, por idade.

Como saber o tamanho da fila

Para facilitar e agilizar o tempo de vacinação contra a covid-19, a prefeitura de São Paulo criou um serviço online que monitora como está o tamanho da fila em todos os postos da capital paulista. O ‘filômetro’ pode ser acessado por meio do site.

Para conferir como está a situação da fila no posto onde deseja ir, basta acessar o site De Olho na Fila. Os locais estão divididos em ‘Posto-Volante’, ‘Drive-Thru e Mega Posto’. Há ainda uma outra categoria que classifica as unidades por regiões: Centro, Leste, Norte, Oeste e Sul.

Ao selecionar o posto de vacinação, há uma indicação por cor de como está a situação. Verde significa sem filas; amarelo é uma fila pequena; laranja é quando está média; vermelho é sinônimo de fila grande; e cinza é de locais sem dados disponíveis.