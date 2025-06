Voo da Air France com destino a São Paulo faz pouso de emergência na França

Um voo da Air France com destino a São Paulo precisou realizar um pouso de emergência na manhã desta segunda-feira, cerca de uma hora após a decolagem do Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. A aeronave, um Boeing 777-300ER, tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O avião decolou às 10h47 no horário local (5h47 de Brasília) e tinha previsão de pousar no Brasil por volta das 17h. No entanto, às 6h44 (horário de Brasília), a tripulação declarou emergência e acionou o código 7700, protocolo utilizado em situações que requerem atenção imediata das autoridades de controle de tráfego aéreo, como problemas técnicos a bordo.

A cidade de Bordeaux, ainda em território francês, foi escolhida como destino alternativo. Durante o desvio, foi realizado o procedimento de alijamento de combustível, necessário para reduzir o peso da aeronave antes da aterrissagem. O pouso foi concluído com segurança às 7h25 (de Brasília), com equipes de emergência posicionadas ao longo da pista e acompanhando a aeronave durante o taxiamento até o pátio.

Segundo informações obtidas pelo portal especializado Aeroin, o comandante relatou a presença de um forte cheiro de queimado na galley (cozinha de bordo) da classe executiva. Como a origem do odor não pôde ser identificada após as verificações de praxe, decidiu-se pelo desvio como medida de precaução.

Após a inspeção em solo, a aeronave e a tripulação devem retornar a Paris ainda nesta segunda-feira. Já os passageiros permanecem em Bordeaux, aguardando a chegada de outra aeronave que os levará de volta à capital francesa. A nova decolagem para São Paulo está prevista para a terça-feira, no horário regular do voo.

Procurada pela reportagem por meio de sua assessoria de imprensa, a Air France ainda não se posicionou sobre o caso.